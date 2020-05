Facebook kúpil databázu Giphy, používa ju aj konkurencia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2020 - Facebook kupuje online databázu Giphy a plánuje ju "lepšie začleniť" do Instagramu a ďalších svojich platforiem. Cena nie je známa, no podľa firmy Axios sa dohodli na sume 400 miliónov dolárov (v prepočte približne 370 miliónov eur).Zástupca Instagramu potvrdil, že do knižnice Giphy s krátkymi videami, takzvanými GIF, budú mať naďalej prístup aj iné spoločnosti, pričom mnohé z nich, ako napríklad Twitter alebo Pinterest sú priamou konkurenciou Facebooku.GIF využívajú používatelia na sociálnych sieťach najmä na "vyjadrenie emócií" v konverzácii. Facebook vyhlásil, že 50 percent používateľov Giphy už pochádza z jeho platforiem, a z nich polovica z Instagramu.Facebook zaznamenal vďaka obmedzeniam týkajúcich sa boja proti šíreniu nového koronavírusu nárast v počte používateľov.