Pirelli už pozná dôvod prasknutých pneumatík v Silverstone, do ďalšej Veľkej ceny musí spraviť zmeny

Vysoké opotrebovanie pneumatík

Pirelli pripravilo mäkšiu zmes

Favoritom opäť Hamilton

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Prasknuté pneumatiky u viacerých pretekárov počas pretekov formuly 1 v nedeľu v Silverstone boli následkom určitých individuálnych okolností, ktoré viedli k extrémne dlhému použitiu druhej kolekcie pneumatík.K takému záveru prišli odborníci z talianskej spoločnosti Pirelli , ktorá je výhradný dodávateľ pneumatík pre tímy majstrovského seriálu najrýchlejších štyroch kolies.Predstavitelia Pirelli ešte v utorok skonštatovali, že na vysokorýchlostnej trati v Silverstone najmä v závere pretekov trpeli pneumatiky viac ako je štandardné a odniesli si to viacerí pretekári tým, že utrpeli defekty. Aj očakávaný víťaz Brit Lewis Hamilton prišiel do cieľa prakticky iba na troch kolesách."Vládli tam dosiaľ najnáročnejšie pracovné podmienky pre pneumatiky. Najmä po zastávke v boxoch a uprednostnení tvrdších pneumatík ich opotrebenie bolo mimoriadne vysoké," píše sa v reakcii Pirelli na webe orf.at.Keďže už najbližší víkend sa opäť jazdí v anglickom Silverstone, Pirelli trochu upravilo stratégiu s pneumatikami. Pretekárom pripravili o stupeň mäkšiu zmes."Mal by sa zvýšiť tlak vzduchu v pneumatikách a tým sa zníži namáhanie konštrukcie. Ďalšiu sériu defektov v závere pretekov si už nemôžeme dovoliť," tvrdia talianski odborníci.Nedeľňajšia Veľká cena sa bude konať pri príležitosti 70. výročia prvých pretekov F1 v Silverstone. Najväčším favoritom bude opäť úradujúci šampión Lewis Hamilton , ktorý vyhral tri zo štyroch tohtosezónnych podujatí.Iba na úvodnej Veľkej cene Rakúska na Spielbergu bol najlepší jeho tímový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas . Hamilton má na čele poradia jazdcov 30-bodový náskok pred Bottasom a 36 bodov pred Maxom Verstappenom