Sagan bojoval o triumf na Miláno - Turín, nakoniec finišoval štvrtý

Francúzsky cyklista Arnaud Demare vyhral 101. edíciu pretekov Miláno - Turín. Jazdec stajne Groupama-FDJ sa presadil v záverečnom špurte, keď na páske zdolal Austrálčana Caleba Ewana (Lotto-Soudal) a Belgičana Wouta van Aerta (Jumbo–Visma). Slovenský pretekár Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe sa taktiež zapojil do boja o triumf a finišoval na štvrtom mieste."Vedel som, že dnes tu mám šancu. Cítil som sa výborne a máme dobrý tím, v ktorom sa všetci poznáme, čo je fajn," povedal po pretekoch víťaz, ktorý potvrdil dobrú formu pred sobotňajším monumentom Miláno - San Remo. Demare vyhral podujatie v roku 2016 a o dva roky skončil na treťom mieste: "Aj teraz je môj veľký cieľ, nebudem to tajiť."Aj pre Petra Sagana boli preteky previerka pred sobotňajšou klasikou. "Mali sme rýchle preteky, ktoré sa skončili hromadným špurtom, ako sa predpokladalo. Bolo teplo, ale nie veľmi horúco, takže z tohto hľadiska to bolo znesiteľné. Tím tvrdo pracoval, aby kontroloval pelotón a dostal ma bezpečne na čelo. V cieľovej rovinke som bol v dobrej pozícii a odštartoval som skoro. Na páske ma predbehli, no celkovo to bol dobrý deň. Moja dnešná forma bola dobrá, takže sa teším na sobotňajšie Miláno - San Remo," uviedol na oficiálnej stránke svojho tímu.

Francúzsky cyklista Arnaud Demare oslavuje v cieli po jeho víťazstve cyklistických pretekov Miláno - Turín na 198 km dlhej trati v Turíne 5. augusta 2020.

Foto: TASR/AP

Stredajšia trať štartovala v milánskom predmestí Mesero a po 198 km na rovinatom teréne finišovala v mestečku Stupinigi na okraji Turína. Keďže na pelotón nečakali žiadne kopce, očakával sa hromadný dojazd a boj elitných šprintérov. Medzi nich sa radili napríklad Fernando Gaviria, Arnaud Demare, Caleb Ewan, Sam Bennett či Sagan.Únik dňa sa sformoval už po pár kilometroch, keď sa od hlavného pola oddelila šestica Andrea Garosio (Vini Zabu-KTM), Manuele Boaro (Astana), Davide Villella (Movistar), Gijs Van Hoecke (CCC), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizane) a Samuele Rivi (Tal.). Ich náskok postupne narastal a po odjazdení štvrtiny pretekov sa vyšplhal na približne sedem minút. Pelotón si však situáciu kontroloval a po 100 km stiahol manko asi na polovicu. Iniciatívne boli najmä tímy so silnými šprintérmi QuickStep, Lotto-Soudal či SAE. Situácia sa veľmi nemenila ani v ďalšom priebehu, na cyklistov svietilo slniečko, teplota bola okolo 27 stupňov a na rovinatej trati nekomplikoval podmienky ani vietor.

Francúzsky cyklista Arnaud Demare pózuje s trofejou na pódiu po jeho víťazstve cyklistických pretekov Miláno - Turín na 198 km dlhej trati v Turíne 5. augusta 2020.

Foto: TASR/AP

Náskok vedúcej skupinky, z ktorej už odpadol Garosio, sa postupne scvrkával a 30 km pred cieľom bol len minútový. Potom nastúpili na čelo balíka aj jazdci Bory, ktorí chystali pozíciu pre Sagana. Jedenásť km pred koncom bol na čele už len Boaro, ktorý išiel s vypätím síl, ale proti pelotónu nemal šancu. Medzitým prišlo v pelotóne k hromadnému pádu, ktorý takmer poslal na zem aj Sagana, no ten sa mu šikovne vyhol. Slovenský pretekár si udržal výbornú pozíciu, do finišu vyštartoval ako prvý, no v závere dlhého špurtu ho predbehol víťazný Demare i Ewan s van Aertom.

Francúzsky cyklista Arnaud Demare oslavuje na pódiu po jeho víťazstve cyklistických pretekov Miláno - Turín na 198 km dlhej trati v Turíne 5. augusta 2020.

Foto: TASR/AP

Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 4:18:57 h,Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal),Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma),Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe),Danny van Poppel (Hol./Circus-Wanty Gobert),Nacer Bouhanni (Fr./Arkea-Samsic),Fernando Gaviria (Kol./SAE Team Emirates),Manuel Belletti (Tal./Androni Giocattoli-Sidermec),Dion Smith (N.Zél./Mitchelton-Scott),Ben Swift (V.Brit./Ineos) všetci rovnaý čas