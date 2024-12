Písať otvorený list je prejav zúfalstva a priznaním zlyhania vlády. Fico podľa Korčoka zabudol pomenovať skutočného vinníka 

Vinník nesedí v Kyjeve ani v Bruseli, ale v Kremli

Prejav zúfalstva a priznaním zlyhania vlády

30.12.2024 (SITA.sk) - Ivan Korčok Progresívne Slovensko ) si myslí, že predseda vlády SR Robert Fico zabudol pomenovať skutočného vinníka zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu. Premiér SR v otvorenom liste predstaviteľom európskych inštitúcií vyčísľuje finančné straty pre Slovensko a celú EÚ, vyplývajúce zo zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu, a zároveň obviňuje EÚ z nečinnosti.„K tomu treba povedať, že áno, finančné straty budú, aj pre Slovensko, ale premiér, ako už je zvykom, nepovažuje za potrebné pomenovať, že vinník nesedí v Kyjeve ani v Bruseli, ale v Kremli," konštatuje Korčok. Ako dodáva, nebyť Putinovej vojny, nie sú obete a zničená Ukrajina, a ruský plyn by tranzitoval cez Ukrajinu a aj cez Slovensko.„Nebyť Putina, zarábame na tranzite ďalej. Pán premiér toto ale zabudol povedať v Moskve," dodal Korčok. K otvorenému listu adresovanému EÚ treba podľa Korčoka položiť otvorené otázky premiérovi Ficovi.„Čo ste robili doteraz, keď píšete list dva dni pred koncom roka, a pri tom od leta viete, že Ukrajinci nebudú tranzitovať ruský plyn cez svoje územie preto, lebo nechcú spolufinancovať ruskú agresiu?" pýta sa Korčok.Ďalšou je otázka na premiéra, koľkokrát bol v Kyjeve a rokoval s Ukrajincami, aby našli riešenie a prečo rozbil vzťahy s Ukrajinou a teraz čaká ústretové kroky.„Koľkokrát ste rokovali s inštitúciami EÚ, aby ste našli spoločné riešenie? Kto sú naši spojenci v EÚ, ktorí nás vo veci tranzitu podporujú?," pýta sa ďalej Korčok. Podľa neho to čo vidíme okolo tranzitu plynu je praktický a merateľný výsledok "suverénnej" zahraničnej politiky.„Izolácia krajiny, strata podpory pre Slovensko od spojencov a európskych inštitúcií, toto všetko má svoje náklady. Písať otvorený list je prejav zúfalstva a priznaním zlyhania vlády, na ktoré doplácame my všetci," uzavrel.