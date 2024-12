Ak príde Putin na Slovensko, polícia ho bude musieť zatknúť

Voči zatykaču ICC neexistuje právna imunita

Premiér Robert Fico odcestoval do Moskvy na rokovanie s Putinom 22. decembra. Vo štvrtok 26. decembra Putin povedal, že Slovensko je pripravené hosťovať rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva nie je proti tomu, aby bolo hostiteľom takýchto rokovaní.V Bratislave proti návšteve protestovali na Námestí slobody pred Úradom Vlády tisícky ľudí. Návštevu kritizovali viacerí opoziční politici a organizácia Mier Ukrajine podala podnet na Generálnu prokuratúru . Aktivisti tvrdia, že premiérova cesta do Moskvy mohla porušiť zákon. Podľa ich názoru existuje podozrenie na trestný čin sabotáže alebo iné trestné činy.

30.12.2024 (SITA.sk) - Ak by na územie Slovenskej republiky pricestoval prezident Ruskej Federácie Vladimír Putin , polícia ho bude musieť zatknúť. Vyplýva to z právnej analýzy, ktorej závery zverejnila mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv Organizácia spracovala analýzu v súvislosti s nedávnymi vyjadreniami Kremľa o možných mierových rokovaniach na Slovensku, ktoré nasledovali po návšteve Putina premiérom Ficom pred Vianocami. V súvislosti s vyjadrením Kremľa, že na Slovensku by sa mohli konať rokovania a že je neutrálne, upozornila na to, že SR je signatárskou krajinou Rímskeho štatútu, ktorý je základom fungovania Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu Slovenská republika je dokonca jedným zo zakladajúcich členov Medzinárodného trestného súdu, ktorý vydal platný medzinárodný zatykač na ruského prezidenta Vladimíra Putina pre podozrenie zo zodpovednosti za vojnové zločiny na Ukrajine.„Voči zatykaču ICC neexistuje právna imunita, ani pre úradujúce hlavy štátov,” upozornil riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher . Slovenská republika uložila ratifikačnú listinu k štatútu ICC 11. apríla 2002 spolu s ďalšími deviatimi krajinami. Polícia Slovenskej republiky by v prípade príchodu Vladimíra Putina, alebo iných predstaviteľov Ruskej federácie, voči ktorým bol vydaný zatykač Medzinárodného trestné súdu, bola povinná ich zatknúť a vydať do Haagu,“ uviedla právnička Inštitútu ľudských práv Katarína Klimentová.Ako dodala, rovnako to, samozrejme, platí napríklad aj v prípade izraelského premiéra Benjamina Netanjahua , ktorý už oznámil, že v januári sa nezúčastní pripomienky 70. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz v Poľsku.„Pravdepodobne zo strachu pred zatknutím,” hovorí Klimentová.