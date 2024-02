Pistorius: Nemecko plánuje Ukrajine dodať v tomto roku troj až štvornásobne viac delostreleckej munície než vlani

Munícia je nevyhnutná

Milión kusov nestihnú dodať

14.2.2024 (SITA.sk) - Nemecko plánuje v roku 2024 „dodať na Ukrajinu približne trojnásobne až štvornásobne viac delostreleckej munície“ ako v roku 2023.Ako referuje web Kyiv Independent, v stredu po príchode na stretnutie kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Bruseli to povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius „Poučením z tejto vojny je, že munícia je nevyhnutná pre operačnú pripravenosť," povedal Pistorius novinárom v belgickej metropole.Nemecko na nákup munície v tomto roku vynaloží viac ako 3,5 miliardy eur, dodal Pistorius a označil to za "bezprecedentnú" sumu.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell nedávno priznal, že Únia nedokáže do marca poskytnúť Ukrajine milión kusov delostreleckej munície.Predpokladá sa, že v tomto pôvodne plánovanom termíne EÚ dodá len približne polovicu sľúbeného počtu. V súčasnosti plánuje Únia dodať Ukrajine viac ako milión kusov munície do konca tohto roka.