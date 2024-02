Skupina senátorov z radov republikánov diskutuje s Trumpom o jeho návrhu poskytnúť Ukrajine pôžičku

Skvelý rozhovor

Hrozné nápady

14.2.2024 (SITA.sk) - Skupina senátorov z americkej Republikánskej strany diskutuje s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom o jeho návrhu poskytnúť Ukrajine financie vo forme pôžičky. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na portál The Hill.Republikáni tvrdia, že v súvislosti s touto myšlienkou sa obrátili na Trumpa a v pondelok o nej diskutovali v telefonickom rozhovore.„Bolo nás niekoľko a diskutovali sme, aby sme trochu pochopili, čo si myslí a či to myslel vážne, pretože ak áno, potom poďme zistiť, ako (by to mohlo fungovať),“ povedal senátor Markwayne Mullin a dodal, že „to bol vlastne skvelý rozhovor“.Ďalší senátor Kevin Cramer povedal, že s Trumpom hovoril aj o tejto myšlienke, ktorá podľa neho naberá „na veľkej dynamike“ a domnieva sa, že nie je „príliš urážlivá voči príjemcom“ pomoci.Cramer hlasoval za balík pomoci, ktorý v utorok schválil americký Senát a zahŕňal pomoc Ukrajine vo výške 60 miliárd dolárov. Mullin hlasoval proti.Viacerí republikáni podobne ako Cramer nepodporujú myšlienku Trumpa. Tvrdia, že napríklad Ukrajina by takúto pôžičku nebola schopná splatiť, pretože podľa senátora Mitta Romneyho „ukrajinská ekonomika je zdevastovaná“.V radoch Demokratickej strany je Trumpov návrh kritizovaný. „Trump nie je prezidentom Spojených štátov amerických. Keď bol prezidentom Spojených štátov, mal hrozné nápady. Jeho nápady sú teraz ešte horšie a skutočnosť, že moji republikánski kolegovia ho stále nechávajú ťahať za nitky, je tragická,“ povedal senátor Chris Murphy.Trump predtým vyzval Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) , aby pomohla Ukrajine rovnakým dielom ako Spojené štáty.Uviedol tiež, že USA by už nikdy nemali poskytovať peniaze, ktoré nechcú nechať splatiť alebo ktoré nepodliehajú určitým podmienkam.