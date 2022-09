Pivovar Šariš pomôže Prešovskému kraju: V rámci grantového programu Šariš ľuďom podporí udržateľné projekty

8.9.2022 (Webnoviny.sk) -Kvalita a pivný zážitok nie sú zďaleka tým jediným, čo Pivovar Šariš ponúka. Skúsení pivovarníci pri svojom podnikaní dlhodobo myslia na prírodu a zároveň sa starajú aj o komunity, ktoré sú na ňu priamo naviazané. Aj preto pokračujú v zlepšovaní života obyvateľov Prešovského kraja 19. ročníkom grantového programu Šariš ľuďom."V Pivovare Šariš si stále viac uvedomujeme, že prírodné bohatstvo je krehké a že ho musíme chrániť aj pre ďalšie generácie. Preto pri našom podnikaní vynakladáme veľké úsilie na to, aby sme nielen minimalizovali jeho dopady na okolitú prírodu, ale zároveň aj prispievali k pozitívnym zmenám v našom okolí – a zároveň podporili organizácie, ktoré zmýšľajú rovnako a ich projekty slúžia nielen v prospech ľudí, ale aj prírody," ozrejmujeO finančnú podporu v grantovom programe Šariš ľuďom sa môžu mimovládne neziskové organizácie uchádzať do 14. októbra 2022. Každý zo žiadateľov môže predložiť iba jeden projekt, ktorým zabojuje o časť z celkovej sumy 16-tisíc eur. Pivovar Šariš podporí projekty zameraním na ochranu životného prostredia s ekologickým a udržateľným charakterom, rovnako ako tie na podporu a zachovanie významných miest, ktoré sú symbolmi regiónu a zároveň miestom stretávania sa. Toto smerovanie je v súlade so stratégiou udržateľnosti spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, pod ktorú pivovar spadá.Grantová komisia programu Šariš ľuďom zložená zo zástupcov Pivovaru Šariš, členov správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš a miestnych odborníkov pre regionálny rozvoj, vyberie projekty, ktoré získajú grantový príspevok. "Pivovar Šariš je náš dlhoročný stabilný partner, ktorému záleží na ľuďoch a regióne. Sme radi, že aj tento rok budeme môcť bok po boku podporiť ďalšie inšpiratívne projekty, ktoré uchovajú nielen dedičstvo našich predkov, ale aj prírodné krásy a podporia rozvoj v Prešovskom kraji v súlade s udržateľnosťou a ekológiou," hovoríPivovar Šariš cez jeho grantový program Šariš ľuďom počas svojej existencie podporil stovky projektov celkovou sumou vo výške viac ako 350-tisíc eur, čím dlhodobo pomáha rozvíjať región. Vlani sa z ocenenia potešili napríklad OZ Peťa Kašineho s hravým edukačno-náučným chodníkom pre peších aj cyklistov v blízkosti rieky Torysa a v okolí dedinky Brezovica či projekt rekonštrukcie vyše 140-ročnej drevenice so sypancom, stajňou a studňou pod záštitou OZ Hradisko Lipany. OZ Šenviž vďaka grantu vytvorilo základ pre levočsko-čergovskú magistrálu nielen na pešiu turistiku, ale aj na zimné bežkovanie.Podrobné informácie a formuláre k žiadostiam sa dajú stiahnuť na adrese www.sarisludom.sk Informačný servis