Parallaxis sa stáva súčasťou skupiny Neit Group

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Neit Group vstupom do spoločnosti Parallaxis rozširuje svoje portfólio služieb v oblasti aplikačných riešení a to na platforme Salesforce, ktoré mieni dodávať na českom aj slovenskom trhu.Skupina Neit Group dokončila investorský vstup do spoločnosti Parallaxis. Vďaka tomu rozšíri svoje portfólio o riešenia postavené na obchodnej platforme Salesforce, ktorá je zameraná na riadenie zákazníckych vzťahov, a pokrýva všetky procesy obchodu, marketingu, ecommerce, B2B a B2C.Skupina sleduje aktuálne trendy v oblasti vývoja aplikácií, ktoré zásadne pomáhajú firmám zvýšiť ich flexibilitu a efektivitu v nasadzovaní IT riešení. Aktuálne je to prechod na cloudové technológie a smerovanie na čím viac silnejúci trend "low-code/no-code" platforiem."Nárast podielu cloudových služieb je v Českej aj Slovenskej republike v posledných rokoch na vzostupe, a to pomerne rýchlo. Medzi rokmi 2014 a 2021 došlo k nárastu o 29 % v ČR a o 17 % v SR. Podiel cloudového CRM je zatiaľ nízky. V roku 2021 ho využívalo iba 7 % českých a 10 % slovenských spoločností. Toto predstavuje veľký potenciál na rozvoj riešení v oblasti obchodných a marketingových procesov a rýchlejšej digitálnej transformácie spoločností, na čom sa plánujeme v spoločnosti Parallaxis podieľať." hovorí"Kombináciou znalostí Salesforce platformy na strane Parallaxisu a aktuálnych skúseností s dodávkou rozsiahlych IT projektov, znalostí dátových integrácií a spracovania dát v rámci skupiny Neit Group, prinesieme zákazníkom komplexné riešenia, ktoré sú nasadené v krátkom čase a dokážu sa rýchlo prispôsobiť na potreby spoločností. A to nie len v oblasti CRM ale v širokej škále biznis procesov." dodáva"Tento krok nám zabezpečí posílení postavení v oblasti poskytování cloudových služeb a low-code/no-code aplikací.” doplňujeV roku 2014 využívalo v ČR platené cloudové služby 15 % spoločností s 10 a viac zamestnancov.V SR 19 %.Iba 3 % spoločností v oboch krajinách používalo cloudové CRM.V roku 2020 používalo platené služby už 29 % spoločnosti v ČR a 26 % v SR.V minulom roku tento počet ešte narástol a dosiahol 44 % v ČR a 36 % v SR.V roku 2018 sa spojily firmy MAIND a Neit Consulting a vytvorily spoločný obchodný holding Neit Group. Spoločnosti skupiny Neit Group sa primárne zaoberajú dodávkou služieb a riešení v oblasti Business Intelligence, DWH, ODS a dátových integrácii.Okrem toho MAIND vyvíja produkt Data Logistic Platform - DaLoP, čo je platforma na podporu práce s dátami a rýchleho vývoja aplikácii.Neit Consulting sa zaoberá aj vývojom vlastných low-code/no-code aplikácií: Team assistant na efektívnu automatizáciu firemných procesov a Regina na zjednodušenie výkazníctva finančných inštitúcií smerom k centrálnym bankám.Informačný servis