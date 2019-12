Plácido Domingo oslávil 50. výročie účinkovania v La Scale s ováciami

Plácido Domingo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 16. decembra (TASR) - Operný spevák Plácido Domingo oslávil v nedeľu 50. výročie svojho prvého účinkovania na scéne svetoznámeho operného domu La Scala v Miláne. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Galakoncertom, v ktorom účinkovalo viacero ďalších operných spevákov, si Domingo pripomenul svoje prvé účinkovanie v La Scale zo 7. decembra 1969, keď spieval hlavnú rolu vo Verdiho opere Ernani. Na scéne La Scaly Domingo spieval odvtedy 135-krát, a to v 22 operných predstaveniach.Diváci Domingov výkon v nedeľu ocenili vyše pol hodiny trvajúcimi ováciami a vyžiadali si tri prídavky. Podľa AP sa 78-ročný Domingo zdal byť ohromený takýmto prijatím svojich fanúšikov a dokonca pobozkal scénu, na ktorej spieval.Toto výročie pripadlo na rok, v ktorom Domingo zažil prudký zvrat vo svojej kariére, keď ho viac ako 20 žien - väčšinou speváckych kolegýň - obvinilo zo sexuálneho obťažovania alebo z nevhodného správania.Domingo tieto obvinenia okamžite poprel. Po období v ústraní v nedávnych rozhovoroch pre médiá uviedol, že sa vždy správal ako džentlmen a nikdy nezneužíval svoju moc. Povedal tiež, má v úmysle pokračovať v účinkovaní na verejnosti, a to prinajmenšom v rámci záväzkov dohodnutých do konca roka 2021.Kým v Spojených štátoch boli v dôsledku spomínaného škandálu všetky jeho verejné vystúpenia zrušené, Domingo získal veľkú podporu od európskych operných domov, ktoré nezrušili žiadne termíny jeho vystúpení.Agentúra AP konštatovala, že mnohí diváci v rozhovoroch po nedeľnom galakoncerte opäť poukazovali na výnimočnú kvalitu Domingovho hlasu, či jeho unikátne zafarbenie. Na margo škandálu s obťažovaním žien jedna z diváčok uviedla:Giuseppina Usciddová, ktorá zažila Domingove vystúpenia v La Scale v posledných 40 rokoch, pre AP uviedla, že dlhotrvajúci potlesk a ovácie si zaslúži.dodala.