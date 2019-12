V trnavskom divadle mali premiéru Temperamenty režiséra A. Kalinku

Na snímke zľava herci Braňo Mosný, Tomáš Mosný a herečky Ingrida Baginová a Silvia Soldanová počas divadelného predstavenia Temperamenty v Divadle Jána Palárika v Trnave v nedeľu 15. decembra 2019. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 16. decembra (TASR) – Záver roka v trnavskom Divadle Jána Palárika (DJP) priniesol titul Temperamenty (ako sa učesať vo vetre a nezahodiť srdce). Režisér, autor libreta i hudby Andrej Kalinka zapojil do tvorby výslednej podoby inscenácie popri svojom tradičnom inscenačnom tíme aj účinkujúcich hercov. Snahou bolo, ako uviedla riaditeľka DJP Zuzana Hekel, priblížiť sa tomu, ako vzniká súčasné divadlo v zahraničí, kde všetci tvorcovia inscenácie Temperamenty pôsobia.Temperamenty, ktoré mali premiéru v piatok 13. decembra, nezapadajú do rámca hier, ktoré má DJP na repertoári. Kalinka zanecháva po sebe stopu na divadelnej mape cez komplementárne umenie, v ktorom hľadá nové vyjadrovacie prostriedky a vytvára originálnu, nevšednú poetiku. K tvorbe Temperamentov pre TASR povedal, že vždy začína dlhým výskumom, čítaním a zaujímaním sa o tému, dôvody, prečo sa téma 'ozýva.uviedol. Kým do inscenácie obsadil Ingridu Baginovú, Branislava Mosného, Tomáša Mosného, Miroslava Beňuša, Silviu Soldanovú a hosťujúcu Ivicu Franekovú, mal za sebou rozhovory s vedením divadla i vlastné pozorovania, ktorí herciKalinka má dlhoročné tvorivé skúsenosti na domácich i zahraničných scénach, v rôznych typoch divadiel. Spoluprácu s trnavským kamenným vnímalTrnavská inscenácia je o hľadaní individuálnej cesty, výpovediach o vlastných frustráciách a zatvorených zásuvkách, o spôsoboch, ako sa s tým vyrovnať, ako hľadať odpovede na niektoré otázky. Každý účinkujúci narába s textom, hudbou, pohybom i rekvizitami rovnocenne, ide pritom predovšetkým o individuálne výpovede. Hoci sú herci na javisku spolu, nevystupujú ako kolektív. Autorský tím vidí potenciál hlavne v mladých divákoch, keď každá nová generácia musí objavovať svet pre seba sama a odznova.Kalinka vyštudoval dirigovanie a kompozíciu klasickej hudby, začal spolupracovať s rôznymi divadelnými telesami aj ako libretista a režisér. Komplementárne umenie rozvíja spolu s choreografom Milanom Kozánkom, jeho domovskou scénou je zoskupenie Med a Prach, ale tvoril okrem Slovenska aj v Rusku, Thajsku, Poľsku, Chorvátsku, Maďarsku či v Nemecku a získal viacero divadelných ocenení. Kostýmy a objekty do inscenácie vytvorila Markéta Plachá a svetelný dizajn Róbert Polák. Najbližšia repríza Temperamentov bude 16. a 24. januára 2020.