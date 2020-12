Plamienok z Betlehema prevezú skauti vlakom ZSSK tento rok len symbolicky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) spolu s občianskym združením Slovenský skauting sa aj v neľahkom roku 2020 podarilo nadviazať na zaužívanú a milú predvianočnú tradíciu dopravy svetla z Betlehema naprieč Slovenskom. Hliadku skautov so svetlom prepraví najbližšiu sobotu pred Štedrým dňom, 19. decembra 2020, vlak R 605 Dargov s odchodom z hlavnej stanice v Bratislave o 10:13 a s príchodom do Košíc o 16:03.Betlehemské svetlo sa ako znak pokoja, mieru a súdržnosti bude šíriť cez celé Poľsko, pobaltské krajiny do Ruska, až na vzdialený Sibír. Keďže je súčasný rok v mnohých oblastiach veľmi odlišný od predchádzajúcich, aj táto tradícia sa poníma netradične. Aktivita vypravenej skautskej hliadky sa bude niesť len v symbolickej rovine a na jednotlivých železničných staniciach sa plamienok odpaľovať nebude. Toto nevyhnutné opatrenie bolo prijaté v súvislosti s aktuálnymi možnými rizikami.Účastníci skautskej hliadky budú dodržiavať všetky platné protiepidemiologické opatrenia a aby nedochádzalo ku kontaktu s ostatnými cestujúcimi, národný dopravca zabezpečí ich prevoz vo vyhradenom priestore.Plamienok z Betlehema však skauti symbolicky odovzdajú ľuďom počas posledného víkendu pred Štedrým dňom na sv. omšiach v sobotu 19. 12. a v nedeľu 20. 12. v kostoloch po celom Slovensku.vyzýva Marián Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku.Aj tento rok si môžete na interaktívnej mape, ktorú skauti každý deň aktualizujú, vyhľadať miesta, kde bude Svetlo v rámci krajiny dostupné à https://www.betlehemskesvetlo.sk/mapa/