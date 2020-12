Sulíkovo ministerstvo nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ako žiada premiér Matovič

Legislatívny proces má svoje pravidlá

Semafor zdravia z dielne SaS

17.12.2020 - Rezort hospodárstva nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ako žiada premiér Igor Matovič. Vyhlásil to vo štvrtok vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík, podľa ktorého meniť expresne rýchlo z večera do rána legislatívu na požiadanie kohokoľvek nie je možné.Ako upozornil, legislatívny proces má svoje pravidlá upravené na národnej úrovni a v prípade pravidiel verejného obstarávania aj v európskej smernici o verejnom obstarávaní, ktorá je nadradená našim zákonom.„Porušenie týchto pravidiel je v právnom štáte neprípustné,“ zdôraznil Sulík. Pripomenul zároveň, že tento zákon spadá do kompetencie podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého, ktorý iba pred nedávnom pripravil jeho novelizáciu. Informoval o tom tlačový odbor rezortu hospodárstva.Ministerstvo hospodárstva už obstaráva antigénové testy v súlade s platnou legislatívou a zadaním, ktoré bolo zaslané rezortom zdravotníctva v správnom znení na piaty pokus v nedeľu 6. decembra. Následne 7. decembra začalo ministerstvo s prípravnými trhovými konzultáciami na kúpu diagnostických rýchlotestov.Sulík tvrdí, že túto úlohu rezort splní, a to napriek tomu, že Ústredný krízový štáb ju pôvodne zadal 9. novembra rezortu vnútra a potom bez bližšieho vysvetlenia bola 19. novembra presunutá na ministerstvo hospodárstva. Za dodržania pravidiel platnej legislatívy budú môcť byť testy dodané najskôr 7. januára 2021.„Premiér o všetkých týchto skutočnostiach vie a ak kritizuje rezort hospodárstva, že neobstaráva testy, tak vedome nehovorí pravdu,“ konštatoval vicepremiér Sulík.Pri súčasnej epidemiologickej situácii je potrebné začať testovať podľa Sulíka v najviac premorených regiónoch. Príklad Oravy, kde sa uskutočnili tri kolá testovania, podľa neho jasne ukazuje, že presne cielené testovanie kombinované s prísnymi opatreniami, má zmysel.„Takýto postup som od začiatku jasne podporoval a hovorí sa o ňom aj v Semafore zdravia z dielne SaS, ktorý premiér odmietol,“ dodal Sulík. Testy, ktoré budú dodané 7. januára, by mali byť podľa neho prednostne použité práve v najviac postihnutých regiónoch.