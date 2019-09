Plán na premiestnenie spisov Stasi vyvoláva znepokojenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemecký parlament odhlasoval napriek obavám bádateľov presun spisov Stasi, tajnej polície v bývalej komunistickej Nemeckej demokratickej republike (NDR), do národného archívu. Informovala o tom v piatok stanica BBC.Milióny spisov vedených o podozrivých obyvateľoch počas studenej vojny sú od zániku NDR spravované nezávisle. Politici tvrdia, že spisy budú po presune lepšie chránené, ale rovnako prístupné ako doteraz.Stasi, čo je skratka pre Ministerium für Staatsicherheit (ministerstvo pre štátnu bezpečnosť), bola neslávne vychýrená pre svoje intenzívne a rozsiahle sledovanie východonemeckých občanov.Keď v roku 1990 Sovietmi podporovaná NDR zanikla, príslušníci Stasi sa pokúsili tajné spisy zničiť, ale do ich úradov čoskoro vtrhli, ktoré zhabali všetky zvyšné materiály so zámerom zachovať ich pre budúce generácie.Odvtedy majú obyvatelia bývalej NDR možnosť nahliadnuť do týchto spisov a prečítať si, čo vedela tajná polícia o ich životoch, a ktorí z ich priateľov, rodinných členov či kolegov na nich donášali.Po hlasovaní v parlamente (Spolkovom sneme - Bundestagu) spolkový komisár pre záznamy Stasi Roland Jahn vyhlásil, že milióny týchto dokumentov by mohli byť v Spolkovom archíve (BArch) lepšie udržiavané a zdigitalizované; aktuálne sú v elektronickej podobe iba dve percentá týchto spisov.Jahn zároveň prisľúbil, že spisy budú stále rovnako prístupné pre historikov, novinárov i bývalé obete Stasi. Kritici sa však obávajú, že nastoliť spolkovú kontrolu nad spismi je pokusom "za komunistickým režimom.Historik Hubertus Knabe varoval, že Spolkový úrad pre dokumenty Stasi (BStU) by mohol po roku 2021, keď sa predmetný transfer uskutoční, zaniknúť. "" uviedol Knabe pre denník Bild.