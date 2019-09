Plán na zníženie emisií v centre Madridu je jeden z najefektívnejších

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 14. septembra (TASR) - Plán na zníženie emisií v centre španielskeho hlavného mesta (Madrid Central) je považovaný za jeden z najefektívnejších v boji proti znečisteniu v rámci Európskej únie (EÚ). Ukázala to najnovšia správa European federation of environmental associations, Transport & Environment (T&E) - európskej federácie environmentálnych združení, dopravy a životného prostredia.Podľa tejto správy po zavedení reštrikcií pre autá v centre Madridu sa emisie oxidov dusíka v tejto zóne znížili o 32 %. Tieto opatrenia, ktoré zakazujú vjazd vozidiel do centra mesta s výnimkou miestnych obyvateľov a verejnej dopravy, sa tak stali jednými z najúčinnejších v rámci znižovania emisií v EÚ.Problémom však je, že údaj o redukcii emisií o 32 % v Madride sa opiera o výsledky z jedinej meracej stanice v zóne s nízkymi emisiami.Plán Madrid Central sa realizoval v čase, keď radnicu viedla bývalá ľavicová starostka Manuela Carmena koncom roku 2018. Súčasný primátor mesta José Luis Martínez-Almeida z pravicovej ľudovej strany (PP) sa pri nástupe do úradu rozhodol tento plán v júni pozastaviť. Ale súdy mu v tom zabránili s argumentom, že je potrebné prijať opatrenie na zastavenie nekontrolovaného zvyšovania znečistenia. Plán tak zostáva v platnosti a vodiči, ktorí vstupujú do zón s nízkymi emisiami bez povolenia, čelia pokute 90 alebo 45 eur, ak sumu okamžite zaplatia.V správe európskej federácie sa tiež uvádza, že väčšia informovanosť o problémoch so znečistením viedla všetky európske mestá k zavedeniu alebo posilneniu zón s nízkymi emisiami. Tie vylučujú vjazd vozidiel, ktorých emisie prekračujú stanovené limity.uvádza sa v štúdii. Podľa niektorých expertovSpráva tiež konštatuje, že 67 % opýtaných občanov EÚ "veľmi“ alebo aspoň „trochu“ podporuje zavedenie zón s nízkymi emisiami.Podľa Nurie Blázquezovej, koordinátorky pre dopravu environmentálnej skupiny Ekológovia v akcii, hlavným problémom je, že neexistuje jasná „právna definícia“ toho, čo je zóna s nízkymi emisiami. Tento výraz sa tak môže vzťahovať na oblasti s prísnymi obmedzeniami aj na zóny s miernejšími reštrikciami.“ povedala.Dôvod, prečo je plán Madrid Central taký efektívny, je ten, že do zóny s nízkymi emisiami majú povolený vjazd iba autá s nulovými emisiami. Všetky ostatné vozidlá (až na už spomínané výnimky) musia zostať mimo, čo odrádza vodičov od toho, aby šli autom do centra mesta.Správa T&E na záver konštatuje, že zóny s nízkymi emisiami sú kľúčom k redukcii znečistenia v mestách.