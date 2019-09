Vietor narušil trajektovú a leteckú dopravu v Grécku,požiare pokračujú

Na snímke lesný požiar v obci Agrilitsa na ostrove Euboia (Evia) v Egejskom mori. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 14. septembra (TASR) - Silný vietor spôsobil v Grécku vážne narušenia trajektovej a leteckej dopravy, pričom trajektové služby v Egejskom mori museli byť úplne zrušené. V sobotu o tom informovala grécka pobrežná stráž.Vietor so silou víchrice zapríčinil aj vypuknutie niekoľkých lesných požiarov. Toto nepriaznivé počasie bude podľa očakávania trvať do nedeľného večera, uviedla tlačová agentúra DPA.Príslušníci gréckej pobrežnej stráže a niekoľko člnov plaviacich sa okolo zachránili 12 izraelských turistov blízko známeho ostrova dovolenkárov Kos, ktorí sa snažili pádlovať v kajakoch na ostrov Nisyros, ale neboli schopní bojovať s prudkým vetrom.Úrady museli v piatok odvrátiť päť letov na ostrov Kos a z neho a presmerovať ich na iné ostrovy, pretože v dôsledku bočného vetra boli štarty a pristávanie na letisku na Kose príliš nebezpečné. Situácia sa tam vrátila do normálu v piatok večer, informovala v sobotu verejnoprávna rozhlasová a televízna stanica ERT.Keďže vládne sucho, vinou vetra vypuklo niekoľkých lesných požiarov. Na západogréckom ostrove Kefalonia v Iónskom mori museli pre hustý dym evakuovať desiatky domov pre dovolenkárov a niekoľko malých hotelov. Čata hasičov použila na ovládnutie požiaru vrtuľník. Hasiči uviedli, že za posledných 24 hodín vypuklo v Grécku 119 lesných požiarov.