PLANEO Elektro k svojim 10. narodeninám venuje zákazníkom 50. predajňu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2019 (Webnoviny.sk) - Sieť PLANEO Elektro oslavuje v októbri 10. výročie svojho vstupu na slovenský trh a k jubileu sama sebe, ale aj svojim zákazníkom dá darček v podobe otvorenia okrúhlej 50. predajne. Vo štvrtok 28. novembra PLANEO Elektro slávnostne sprevádzkuje svoj obchod v Košiciach na Herlianskej 60."Koncom októbra 2009 sme otvorili našu prvú predajňu, a to v Prievidzi," pripomína marketingový manažér Vitalij Fomenko. Už v rovnakom roku pribudli pobočky v Bratislave-Rači a Trnave a napríklad iba tento rok ďalších sedem: pred spomenutými Košicami to postupne boli Banská Bystrica, Šamorín, Trenčín, Dunajská Streda, Komárno a Ilava."Naša sieť elektropredajní, v ktorých sortiment spotrebičov dopĺňajú aj IT, telekomunikačná či záhradná technika alebo hračky, respektíve bežné domáce potreby, je najväčšia svojho druhu na Slovensku. V expanzii plánujeme pokračovať už budúci rok, pričom samozrejme dbáme aj na udržanie stability," avizuje obchodný riaditeľ Juraj Nedeliak.Reťazec stavia najmä na šírke sortimentu a ponuke pre každého. "Snažíme sa postupne modernizovať už existujúce pobočky, aby boli prehľadné a tým komfortnejšie pre zákazníkov," zdôrazňuje Nedeliak a prezrádza, že bonusový vernostný program Rodinná karta sa pomaly blíži k dosiahnutiu méty 160 000 klientov. Pri príležitosti desiateho výročia PLANEO Elektro sa zákazníci už čoskoro môžu aj v rámci začiatku predvianočného obdobia tešiť na naozaj výnimočnú zľavovú akciu.PLANEO Elektro dáva prácu 500 zamestnancom. "O šikovných ľudí máme veľký záujem. Do našich predajní totiž potrebujeme zamestnancov, ktorí nielenže majú radi ´elektro´ ako my, ale aj disponujú talentom dobre ho predávať," priznáva Nedeliak, ale hneď dodáva: "Pri hľadaní nových kolegov nás radi podporujú aj naši zamestnanci prostredníctvom odporúčaní svojim priateľom a známym."Personálna riaditeľka Dagmar Polievková na to nadväzuje: "Našou politikou je férovosť a otvorenosť k zamestnancom aj klientom. Od našich ľudí vyžadujeme vysoké nasadenie, ochotu pracovať cez víkendy a obetavosť voči kolegom i zákazníkom. Ponúkame im síce náročnú prácu, ale na druhej strane ju vieme primerane ohodnotiť. Permanentným a komplexným vzdelávaním budujeme ich profesionalitu a zručnosti , čím významne podporujeme úspešnosť našich predajní."V súvislosti s jubileom nedávno pripravili pre zamestnancov prezentačnú a školiacu výstavu elektro sortimentu, ktorá sa konala vo Zvolene. Na ploche 2 750 štvorcových metrov sa predstavilo 89 značiek. "Našich dodávateľov a partnerov zase poteší narodeninová recepcia 5. novembra v Bratislave ako vyjadrenie vďaky za spoluprácu a priazeň," predznamenáva Fomenko.PLANEO Elektro začalo pôsobiť v SR v neľahkých časoch vtedajšej globálnej ekonomickej krízy, ale napriek prevažujúcej skepse najmä zo strany konkurencie sa dokázalo stabilne usadiť a kontinuálne rastie vo všetkých aspektoch – z pohľadu obratovej výkonnosti a rozsahu sortimentu, ale aj pestrej škály služieb a šírky zákazníckej základne. Interná filozofia je založená na tímovosti, platí to aj pre vrcholový manažment, ktorý okrem Vitalija Fomenka a Juraja Nedeliaka tvoria výkonný riaditeľ Peter Benický a riaditeľ maloobchodu Peter Matuška.Sieť PLANEO Elektro sa v septembri konkrétnou formou pridala k ekologicky konajúcim obchodným reťazcom, ktorým nie je ľahostajný dopad ľudskej činnosti na životné prostredie: zákazníci si už neodnesú tovar v igelitke. Nahradili ich tašky z recyklovaného papiera.Navyše, 10 centov z ceny každej takejto tašky putuje v prospech občianskeho združenia Integrácia, ktoré sa venuje deťom so zložitejším štartom do života. Celoslovenský projekt podporuje nielen chovancov detských domovov, ale aj hendikepované a výnimočné nadané deti či ich rovesníkov zo sociálne slabšieho prostredia."Podporujeme aj rôzne konkrétne podujatia, ktoré toto občianske združenie organizuje. Boli to napríklad oslavy Dňa detí v Národnom ústave detských chorôb. Drobcom prišli uľahčiť nie veľmi príjemné chvíle také hviezdy, akými sú Robo Vittek, Michal Krištof, Ego, Twiinsky či Veronika Husárová," rekapituluje Fomenko. Aj vďaka zákazníkom PLANEO Elektro si cez OZ Integrácia koncom augusta mohlo splniť sen o Paríži 39 detí, ktoré navštívili napríklad aj Disneyland.Inzercia