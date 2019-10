Všetky obete nájdené v kamióne v grófstve Essex boli Číňania

Na leteckej snímke forenzní experti vyšetrujú na mieste nálezu tridsaťdeviatich osôb vo vnútri nákladného auta v priemyselnom parku 23. októbra 2019 v britskom grófstve Essex. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. októbra (TASR) - Všetkých 39 osôb, ktorých telá boli nájdené v stredu v návese kamiónu v priemyselnom parku v anglickom grófstve Essex, boli čínski občania. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Sky News.Ako uviedli belgickí predstavitelia, kamión prišiel na trajekte z belgického mesta Zeebrugge do anglického Purfleetu, kam dorazil približne o polnoci.Belgická prokuratúra uviedla, že zatiaľ nie je jasné, kde a kedy boli obete do kamiónu naložené. Nateraz nebudú zverejňované nijaké ďalšie informácie, dodala prokuratúra.V súvislosti s vraždou vykonala polícia v noci na štvrtok razie na dvoch miestach v grófstve Armagh v Severnom Írsku.Políciu a záchrannú službu privolali do priemyselného parku Waterglade v meste Grays v stredu o približne o 02.40 h SELČ. Všetkých 39 osôb vyhlásili na mieste za mŕtvych a vodiča kamióna, 25-ročného muža zo Severného Írska, zatkli pre podozrenie z vraždy.V roku 2000 bolo v kamióne v meste Dover v grófstve Kent nájdených 58 tiel Číňanov, pripomenula Sky News.