PLANEO Elektro koronavírus nezložil, vo Veľkom Mederi otvára už 51. predajňu

15.6.2020 (Webnoviny.sk) -Novú predajňu otvára elektropredajca vo Veľkom Mederi. Zákazníci nájdu jeho päťdesiatu prvú pobočku neďaleko Lidla na Priemyselnej ulici a nakúpiť si v nej môžu od pondelka do nedele od 9:00 do 20:00 hod. "Novou pobočkou medzi predajňami v Dunajskej Strede a v Komárne sa PLANEO Elektro stalo pre ľudí z tejto oblasti ešte dostupnejším," hovorí Peter Matuška, riaditeľ maloobchodnej siete PLANEO Elektro.Na ploche 650 m2 čaká zákazníkov široký sortiment vyše 4000 druhov spotrebnej elektroniky, veľkej bielej techniky, záhradnej techniky, hračiek a domácich potrieb. "Našim zákazníkom zároveň ponúkame služby vo forme splátkového predaja bez navýšenia, poistenia a predlženia záruky na spotrebiče, ako aj možnosť využívať vernostný program Rodinná karta a nový druh zliav Akčná streda. Predajňa vo Veľkom Mederi bude súčasne výdajným miestom e-shopu," upresňuje šéf marketingu Vitalij Fomenko a upozorňuje aj na: "Pri príležitosti otvorenia predajne máme pripravené veľmi zaujímavé akcie, platné len pár dní pre predajňu vo Veľkom Mederi."Zákazníkom sa bude venovať 10 odborne vyškolených ochotných zamestnancov. "Spokojnosť zákazníkov je pre nás prvoradá, preto sme pri výbere nových zamestnancov prihliadali aj na to, aby vedeli dobre komunikovať v slovenčine aj v maďarčine," upozorňuje personálna manažérka spoločnosti Dagmar Polievková.PLANEO Elektro vo Veľkom Mederi nájdete na adrese:Priemyselná 4305, Veľký MederOtváracie hodiny:Po – Ne 9:00 – 20:00Informačný servis