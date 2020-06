Zuzana Čaputová je už rok prezidentkou. Bol výnimočný a náročný, napísala

Najmladšia hlava štátu v histórii SR

Viaceré podnety na ústavný súd

15.6.2020 (Webnoviny.sk) - V pondelok 15. júna je to presne rok, odkedy Zuzanu Čaputovú inaugurovali do úradu prezidentky SR. Ako sama uviedla, bol to náročný aj výnimočný rok, no svoje pôsobenie na čele štátu hodnotiť nechce.„Bol to výnimočný rok a ťažký v mnohých situáciách, ktorým sme čelili a v úlohách, ktoré bolo potrebné zvládnuť. Voľby, výmena vlády aj pandemická hrozba, akú sme doteraz nezažili, poznačila mnohé, aj výkon môjho mandátu,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti.Zuzana Čaputová sa 15. júna 2019 ujala úradu prezidentky SR ako prvá žena v histórii Slovenska. V prvom kole prezidentských volieb , ktoré boli 16. marca 2019, za ňu hlasovalo 40,56 percenta voličov. druhom kole 30. marca 2019 získala 58,4 percenta hlasov a tým zvíťazila nad druhým kandidátom Marošom Šefčovičom.Slávnostná inaugurácia Čaputovej do funkcie prezidentky SR sa uskutočnila 15. júna 2019 v Slovenskej filharmónii v Bratislave.Ako 45-ročná sa stala najmladšou hlavou štátu v histórii samostatnej SR. V máji 2019 získala ocenenie Európska osobnosť roka. Koncom minulého roka si zase vyslúžila od Čechov titul najdôveryhodnejšej političky. Spravodajský server Politico zaradil slovenskú prezidentku medzi 28 najvplyvnejších ľudí v Európe.Odkedy je v úrade, prezidentku požiadalo o milosť 1379 ľudí. Dokopy udelila milosť v piatich prípadoch, z toho trikrát podmienečne. Čaputová tiež vymenovala novú vládu Igora Matoviča OĽaNO ), šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského , predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu či chýbajúcich ústavných sudcov Ústavného súdu SR V decembri minulého roka podala prezidentka podnet na ústavný súd pre novelu zákona, ktorá zakazovala zverejňovanie predvolebných prieskumov 50 dní pred voľbami. Požiadala tiež o pozastavenie jej účinnosti.Na Ústavný súd SR sa tiež obrátila pre skrátené legislatívne konanie, v ktorom poslanci schválili zákon zavádzajúci 13. dôchodok. Poslancom parlamentu zase vrátila na prerokovanie novelu zákona o verejnom obstarávaní, novelu o náhradnom výživnom či zákon o pozemkových úpravách.V máji si v parlamente osobne vypočula výročnú správu ombudsmanky Márie Patakyovej za rok 2019, aby jej tak vyjadrila podporu a demonštrovala, že jej zisteniam je potrebné venovať pozornosť.