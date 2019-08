PLANEO Elektro otvára novú pobočku v Komárne, prevzalo ju od odchádzajúcej konkurencie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.8.2019 (Webnoviny.sk) -Najrýchlejšie sa rozvíjajúca sieť maloobchodných predajní so spotrebnou elektronikou PLANEO Elektro postupne napĺňa otvorením predajne v Komárne prvú päťdesiatku pobočiek na Slovensku. "Tak, ako aj v ostatných našich predajniach, aj v novej pobočke v Komárne ponúkneme našim zákazníkom na ploche 650 m2 široký sortiment spotrebnej elektroniky, veľkej bielej techniky, záhradnej techniky, hračiek a domácich potrieb. Zároveň našim zákazníkom prinášame služby vo forme splátkového predaja, poistenia a predĺženia záruky na spotrebiče a bezplatnej dopravy až priamo do domácnosti," hovorí marketingový manažér spoločnosti Vitalij Fomenko.PLANEO Elektro otvorilo komárňanskú predajňu, otváracia doba je v súlade s predajným centrom FAMILY Center do 20-tej hodiny. Ide o úplne novú pobočku, ktorú PLANEO prevzalo od odchádzajúcej konkurencie. Príprava predajne trvala tri týždne, personál prechádzal viacfázovým školením.Zákazníkom z južného Slovenska bude k dispozícii jedenásť odborne vyškolených zamestnancov, ochotných poradiť pri výbere spomedzi štyroch tisícok ponúkaných položiek. Na tie je počas prvých štyroch dní od otvorenia mimoriadna akcia – zľava až 50 % na všetok sortiment. "Výhodné zľavy a akcie môžu u nás zákazníci využívať počas celého roka s vernostným systémom vo forme našej rodinnej ponuky," spresňuje V. Fomenko.PLANEO Elektro v Komárne nájdete na adrese:Otváracie hodiny:Po – Ne 9:00 – 20:00