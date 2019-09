PLANEO Elektro otvára pobočku v Ilave akciou so zľavami až 100 %

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2019 (Webnoviny.sk) -Otvorením predajne v Ilave sa PLANEO Elektro presne 10 rokov od otvorenia prvej pobočky blíži k plánovanej päťdesiatke predajní na Slovensku, ktorú naplní do konca tohto roka. "Ide o úplne novú pobočku, otvorením ktorej sme rozšírili počet predajní na strednom Považí, čím sme okrem iného vytvorili väčší komfort pre našich zákazníkov," hovorí marketingový manažér spoločnosti Vitalij Fomenko.Zákazníci z Ilavy a okolia tak na ploche 750 m2 nájdu široký sortiment štyroch tisícok položiek spotrebnej elektroniky, veľkej bielej techniky, záhradnej techniky, hračiek aj domácich potrieb. K dispozícii im bude jedenásť odborne vyškolených zamestnancov, ktorí prešli tréningom zameraným nielen na samotné produkty, ale tiež na spokojnosť zákazníkov.V najrýchlejšie sa rozvíjajúcej sieti maloobchodných predajní so spotrebnou elektronikou PLANEO Elektro sú samozrejmosťou služby, ako splátkový predaj, poistenie a predĺženie záruky či bezplatná doprava až do domu. Vernostný systém umožňuje zákazníkom využívať výhodné zľavy a akcie. Jedna z nich začína už v deň otvorenia ilavskej pobočky. "Do 25. septembra dostanete ku každému nákupu nad 100 eur stierací žreb so zľavou. Tá môže byť až vo výške 100 %. Stačí žreb pri pokladni zotrieť a hneď viete, o koľko menej zaplatíte," upozorňuje na akciu Vitalij Fomenko a dodáva, že ju môžu využiť zákazníci v kamenných predajniach PLANEO Elektro na celom Slovensku.PLANEO Elektro v Ilave nájdete na adrese:Otváracie hodiny:Po – Ne 9:00 – 20:00