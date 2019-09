Prokurátor obvinil Rumunov. Pašovali 51 migrantov dvoma mikrobusmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 24. septembra (TASR) - Maďarská prokuratúra obvinila z organizovaného prevádzačstva šiestich občanov Rumunska, ktorí sa v lete 2017 pokúsili prepraviť z Rumunska do západnej Európy 51 migrantov dvoma mikrobusmi, informoval v utorok agentúru MTI hovorca Hlavnej prokuratúry Čongrádskej župy Ferenc Szanta.Cudzincov 16. augusta 2017 natlačili do dvoch prenajatých vozidiel v jednom z parkov západorumunského Temešváru. Na okná mikrobusov nalepili tmavé fólie.Pred maďarskými hranicami migrantov vysadili a previedli ich pešo po zelenej hranici. Na maďarskom území ich potom opäť nasadili do áut.Maďarská polícia zastavila jedno z vozidiel. Traja prevádzači ušli cez kukuričné pole a vrátili sa na rumunské územie. V mikrobuse našli 34 občanov Iraku. Druhé vozidlo so 17 Iračanmi zadržala hliadka o hodinu neskôr.Skupinu prevádzačov riadil Rumun, ktorý zabezpečoval cestu mikrobusov ďalším vozidlom. Jemu a ďalšiemu prevádzačovi sa takisto podarilo ujsť a vrátiť do Rumunska. Dvoch prevádzačov chytili policajti, ostatných zadržali v ich vlasti na základe medzinárodného zatykača.Hovorca uviedol, že podľa znaleckého posudku migranti natlačení do mikrobusov prežívali značné fyzické i duševné utrpenie už po 40 minútach cesty.