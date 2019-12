PLANEO Elektro podporilo ušľachtilú myšlienku zbližovania detí na podujatí Európska integrácia V4

Integrácia je aj o spájaní generácií

S PLANEO Elektro môže pomôcť každý

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Myšlienka pomoci najslabším členom našej spoločnosti je blízka aj sieti elektropredajní PLANEO Elektro. "Veľké úspechy umožňujú robiť dobré skutky a preto PLANEO Elektro zohľadňuje vo svojich marketingových aktivitách aj sociálny aspekt," hovorí marketingový riaditeľ Vitalij Fomenko. "Podporujeme jedinečný projekt integrácie, ktorý spája zdravé a hendikepované deti a tiež najmladšiu a najstaršiu generáciu navzájom."Odstrániť bariéry medzi deťmi a ukázať im cestu sympatií a rešpektu pomáha PLANEO Elektro v spolupráci s OZ Integrácia výťažkom z predaja vlastných nákupných tašiek. Na 1. ročníku charitatívneho medzinárodného podujatia Európska integrácia V4 2019 v bratislavskej Inchebe odovzdalo PLANEO Elektro tri televízory deťom zo škôl, ktoré si na túto špeciálnu príležitosť pripravili najkrajšie transparenty.Veľké charitatívne koncerty pre deti zo Slovenska usporadúva OZ Integrácia už desať rokov. Tento rok sa jeho zástupcovia a partneri rozhodli rozšíriť šľachetnú myšlienku spájania a vzájomného rešpektu a do obľúbeného podujatia 12. novembra sa zapojilo štyritisíc detí zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. "Radi by sme osobný zážitok sprostredkovali všetkým deťom a preto nás teší možnosť priameho prenosu RTVS, ktorý na školách po Slovensku a na webe videlo vyše 50-tisíc divákov," hovorí zakladateľ združenia Slavomír Krafčák. "Školy sa zapájajú do rôznych súťaží, ako napríklad ochrana prostredia či integračný proces. Deti vyberáme jednak zo štátnych škôl, ale aj detských domovov. V tomto roku sme výber rozšírili na región V4," upresňuje.Svoj čas dobrej veci pravidelne venujú aj známe osobnosti z pódií, či športovej scény. Iniciatívu na pomoc dobrej veci podporujú v priebehu roka športovými exhibíciami, besedami, návštevami v nemocniciach, stretnutiami s deťmi a tiež charitatívnymi koncertami. Na podujatí Európska integrácia V4 sa deti tešili z vystúpenia obľúbeného Majka Spirita, Petra Cmoríka, Terezy Maškovej, Ego, chytali futbalové lopty, kopané známymi futbalistami do publika a stali sa svedkami krstu špeciálnej knihy Slnko svieti na všetky deti rovnako, ktorú pokrstili deti a otec Mareka Hamšíka. Kniha, ktorá deťom cez príbehy malého Tobiasa a Slnka integrácie ukazuje, ako môžu robiť dobré činy a vzájomne sa rešpektovať, vyšla v náklade 6-tisíc kusov. Momentálne sa chystá jej ďalšie vydanie a zaradenie do kníhkupectiev. "Naše Slnko integrácie svieti pre najmladších aj pre najstarších. Do budúceho roka chystáme podujatie Integrácia detí a seniorov pre štyritisíc ľudí v Ružomberku. Špeciálne pre seniorov tiež generálnu audienciu u pápeža vo Vatikáne a pre deti zájazd do Fínska za hokejistom Michalom Krištofom do Karpat Oulu, či cestu na Severný pól a návštevu dedinky Santa Clausa. Tiež by sme chceli ísť za Cristianom Ronaldom do Juventusu Turín alebo Realu Madrid," približuje plány združenia Slavomír Krafčák. V októbri budúceho roka sa chystá 2. ročník úspešnej Európskej integrácie V4 v Brne, kde sa zúčastní takmer 5-tisíc detí.PLANEO Elektro podporilo Európsku integráciu V4 2019 partnerstvom a deťom zo ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou, ZŠ Horná Súča a CZŠ sv. Demetra Ražňany venovalo televízne obrazovky. "Myšlienka integrácie zdravotne a sociálne znevýhodnených detí, budovanie rešpektu a posilňovanie sociálnych väzieb je nám blízka a preto sme sa rozhodli podporiť ju. Nejedná sa však len o jednorazovú podporu. Z každej našej papierovej tašky venujeme OZ Integrácia 10 centov na podporu ich aktivít, či už na školách, v detských domovoch, krízových centrách alebo nemocniciach," vysvetľuje marketingový riaditeľ PLANEO Elektro Vitalij Fomenko. "Každý, kto si v jednej z našich päťdesiatich predajní po celom Slovensku odnesie tovar v papierovej taške, tak prispeje deťom s neľahkým štartom do života k niečomu peknému," dopĺňa obchodný riaditeľ spoločnosti Juraj Nedeliak.