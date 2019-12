POZOR NA TIETO VÝROBKY: V obehu je nebezpečná kozmetika

Nebezpečným výrobkom je gél v súprave na umelé nechty Brush-on Gel Nail Kit vyrobený v USA. Foto: Rapex Foto: Rapex

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami, ktoré nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, Slovinsku a vo Fínsku.informuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.Nebezpečným výrobkom je gél v súprave na umelé nechty Brush-on Gel Nail Kit vyrobený v USA. Vo výrobku sa podľa ÚVZ nachádza Tetrahydrofurán. Ten je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európy.Ľudia by sa mali vyhnúť aj prírodnej farbe na vlasy Indus Valley gel coloration z Indie.uviedol Mikas.Upozornenie sa týka i hnedej farby na vlasy Brow Hennamedium brown pôvodom zo Slovinska. Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia látky p-Phenylenediamine, p-aminophenol a m-aminophenol, ktorý nebol ani uvedený v zozname zložiek, podotkol Mikas.Vo farbe na tetovanie BLK Tattoo ink zistili hygienici prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov vrátane benzopyrenu. Rovnaké množstvo látok sa našlo aj vo farbe na tetovanie All purpose black Tattoo ink. Oba výrobky pochádzajú z USA.Hygienici upozorňujú aj na farbu na tetovanie Orange Tattoo ink z Číny, ktorá obsahuje aromatický amín – 4-methyl-m-phenylenediamine, látku, ktorá by sa nemala nachádzať vo farbách na tetovanie, a prekročené povolené množstvo bária.Farba na tetovanie Black Tattoo ink z Číny prekročila povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov vrátane benzo(a)pyrenu a prekročené povolené množstvo kadmia a olova.Ďalším nebezpečným výrobkom je aj farba na tetovanie The Alex De Pase Series, Magenta Tatto ink. "Výrobok obsahuje aromatické amíny – 4-methyl-m-phenylenediamine a o-anisidine, ktoré by sa nemali nachádzať vo výrobkoch na tetovanie, a prekročené povolené množstvo bária," hovorí Mikas. Arte Stylo Cafe Tattoo ink, farba na tetovanie, obsahuje nikel, informujú hygienici.skonštatoval Mikas.