 Streda 24.9.2025
 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 24hod.sk    Tlačové správy

PLANEO vstupuje do novej éry komunikácie kampaňou „Môže to ísť aj jednoducho“ a s netradičnou online predajňou


Najdostupnejšia sieť elektropredajní PLANEO predstavuje nový komunikačný koncept "Môže to ísť aj jednoducho", ktorý otvára novú etapu značky. Kampaň stavia na ľudskom prístupe, ...



p1 676x509 24.9.2025 (SITA.sk) - Najdostupnejšia sieť elektropredajní PLANEO predstavuje nový komunikačný koncept "Môže to ísť aj jednoducho", ktorý otvára novú etapu značky. Kampaň stavia na ľudskom prístupe, odbornosti a zrozumiteľnosti – hodnotách, ktoré zákazníci vnímajú ako kľúčové pri nákupoch elektroniky a počas nasledujúcich mesiacov sa bude objavovať vo viacerých formátoch a kanáloch. Jej cieľom je nielen odlíšiť PLANEO od konkurencie, ale aj potvrdiť, že nákup elektroniky môže byť rýchly, príjemný a zákaznícky orientovaný.


Kreatívny koncept z dielne českej agentúry Hullabaloo prichádza na Slovensko s jasným odkazom: nakupovanie v PLANEO je jednoduché, rýchle a blízko každému zákazníkovi. "Chceme, aby zákazníci cítili, že v PLANEO sa na nič nehráme. Všetko robíme tak, aby to bolo jednoduché – od jasnej komunikácie až po služby, ktoré uľahčujú každodenný život," hovorí Jana Zedníková, marketingová riaditeľka spoločnosti Fast Plus, prevádzkovateľa siete PLANEO. Riaditeľ marketingu PLANEO ČR Dominik Dolejš, ktorého tím pracoval na kampani spolu s tímom Jany Zedníkovej, dodáva: "Pre nás je to zlomový moment. Chceme, aby ľudia prestali vnímať PLANEO len ako obchod s chladničkami a práčkami. Sme tu pre nich ako odborníci, ktorí pomáhajú s výberom, radia zrozumiteľne a nehľadajú dôvody, prečo niečo nejde. Nový komunikačný koncept nám umožňuje toto všetko povedať naplno a s nadhľadom."


Autobus, ktorý si všimnete


Na Slovensku sa nová éra komunikácie spája aj s netradičnými formami oslovenia zákazníkov. V uliciach Bratislavy jazdí obrandovaný autobus PLANEO, ktorý prináša nový vizuálny jazyk značky priamo medzi ľudí. "Autobus je výrazným symbolom našej prítomnosti v každodennom živote. Chceme byť tam, kde sú naši zákazníci a aj takouto formou im pripomíname, že PLANEO je vždy nablízku," vysvetľuje Zedníková.

Zastávka ako predajňa


Najväčšou novinkou je však brandová zastávka pred Avion Shopping Parkom v Bratislave, ktorú PLANEO pretvorilo na unikátnu "online predajňu". "Táto zastávka spája praktickosť s inováciou. Cestujúci si tu počas čakania na autobus môžu cez QR kódy priamo kúpiť produkty za zvýhodnené ceny alebo si ich rezervovať a pohodlne vyzdvihnúť v predajni PLANEO v Avione. Ľudia si tak nákup vybavia priamo pri čakaní na spoj a tovar si hneď vedľa vyzdvihnú. Je to ukážka toho, ako v PLANEO vnímame dostupnosť v modernej podobe," zdôrazňuje Jana Zedníková.

Jednoducho a inak


PLANEO sa v roku 2025 stalo lídrom v dostupnosti – svoje predajne má na Slovensku v priemere každých 30 kilometrov a sieť sa výrazne posilnila májovou expanziou o deväť nových predajní. Nový komunikačný koncept "Môže to ísť aj jednoducho" spolu s inovatívnymi kanálmi potvrdzuje, že značka sa posúva vpred a prináša zákazníkom moderné a praktické riešenia, ktoré uľahčujú každodenný život. "Na trhu je veľa značiek, ktoré sa snažia zaujať zľavami alebo komplikovanými akciami. My chceme ísť inou cestou. Chceme ukázať, že v PLANEO je všetko jasné, férové a hlavne jednoduché," dodáva Zedníková.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - PLANEO vstupuje do novej éry komunikácie kampaňou „Môže to ísť aj jednoducho“ a s netradičnou online predajňou © SITA Všetky práva vyhradené.

