Streda 24.9.2025
Meniny má Ľuboš, Ľubor
24. septembra 2025
Mikuláš Černák zostáva vo väzení. Černák prosil, aby mohol dožiť na slobode. Súd mu nevyhovel a necháva ho za mrežami
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre vykonanie a účasť na viacerých vraždách.
Na doživotie odsúdený niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Rozhodnutie senátu Okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka nie je právoplatné. Obhajoba podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.
Súd dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po prepustení riadny život. Poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na vlaňajšom májovom verejnom zasadnutí požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.
Môže byť bos s 28 obeťami úspešným projektom väzenstva, ako tvrdí obhajoba?
Verdiktu senátu, ktorý viedol sudca Peter Vrbjar a asistovali mu dve prísediace, takzvané sudkyne z ľudu, predchádzalo zhruba dvadsaťmesačné konanie. Černák sa teda zapíše do histórie slovenského súdnictva aj dĺžkou rozhodovania, nielen svojou zločineckou minulosťou.
Prvenstiev sa mu podarilo svojou žiadosťou o podmienečné prepustenie dosiahnuť niekoľko. Je prvým doživotne odsúdeným, ktorý získal kladné stanovisko väznice. Vedenie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove jeho podmienečné prepustenie odporučilo.
Práve na toto stanovisko upriamovali pozornosť aj Černákovi obhajcovia. Pýtali sa, ak nie ich klient, kto iný by spomedzi doživotne odsúdených mal dostať druhú šancu. Upozorňovali, že negatívny verdikt súdu môže demotivovať ostatných doživotne odsúdených. Akú snahu vraj budú mať na sebe pracovať, ak sa Černákovi sen o slobode rozplynie.
Prokurátorka Monika Brodanská z Okresnej prokuratúry v Trnave takisto položila v závere súdneho konania dôležitú otázku. „U akého iného odsúdeného by mali súdy prihliadať na závažnosť skutkov, ak nie v tomto prípade?“ pýtala sa.
Obhajoba sa snažila senát presvedčiť, že dôležitá nie je Černákova minulosť, ale jeho premena. Advokát Jakub Križan o klientovi povedal, že je „úspešným projektom slovenského väzenstva a resocializácie“. Po 27 rokoch práce na sebe sa podľa Križana podarilo Černákovi byť iným človekom. Advokátka Diana Messingerová upriamovala pozornosť na závery psychológov z väznice v minulosti, ktorí napísali, že Černáka „zvalcovala doba z titulu nesprávnych rozhodnutí“ a že si preto zaslúži druhú šancu.
Ani samotný Černák ešte pred rokom nehovoril o ľútosti nad skutkami, ktoré spáchal, ale nad tým, že urobil v živote zlé rozhodnutia. Takmer celý svoj dospelý život bol súčasťou zločineckej skupiny, postavil sa na jej čelo a ovládol Slovensko.
