Plánovaná asanácia objektu športovej haly VKP sa začala tento týždeň

Bratislava 22. novembra (OTS) - Spoločnosť WOAL s.r.o. začala v týchto dňoch s asanáciou objektu bývalej športovej haly VKP a s ňou spojenej Spojkovej budovy na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu. Objekt haly, ktorý sa nevyužíva už viac ako rok, je vo vlastníctve spoločnosti WOAL od októbra 2017. Asanačné práce na oboch objektoch prebiehajú na základe platných povolení tak, aby bolo možné zrealizovať schválený investičný zámer (v zmysle požiadaviek mesta Bratislava, ktoré vyplývajú z Dohody o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok súvisiacich s investičným projektom „RIVERSIDE CITY BRATISLAVA“ z 18. decembra 2015), ktorého súčasťou je aj revitalizácia nábrežia Dunaja a promenády. Tieto práce by mali trvať do konca februára 2019.Projekty s pracovným názvom Polyfunkčný komplex „CPR-A, CPR-B a CPR-C“ (RIVERSIDE CITY BRATISLAVA) získali súhlasné záväzné stanovisko magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy v máji 2018. Pripravovaný investičný zámer nadviaže na existujúce projekty River Park, Zuckermandel a budúcu Vydricu, pričom oživí priestor promenády, obohatí verejné plochy o novú zeleň, rozšíri centrum mesta smerom k mostu Lafranconi a poskytne nové atraktívne verejné a obchodné priestory na nábreží Dunaja.Projekt tvoria tri časti – polyfunkčný blok A, ktorý pripravuje CRESCO GROUP, polyfunkčný blok C, ktorý pripravuje JTRE a blok B – námestie s planetáriom a mediatékou, ktorých realizácia pripravujú spoločne obe spoločnosti.