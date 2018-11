RÚZ: Novela o službách zamestnanosti zvýši pracovnú mobilitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. novembra (TASR) – Novela zákona o službách zamestnanosti je prvým a významným krokom k naplneniu Stratégie pracovnej mobility cudzincov, čo uľahčí príchod pracovníkov z tzv. tretích krajín mimo Európskej únie. Uviedla v stanovisku pre médiá vo štvrtok Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).RÚZ si uvedomuje nepriaznivú situáciu na trhu práce a preto iniciovala súbor zmien, ktoré vyústili do vládou prijatej novely zákona o službách zamestnanosti. Jej cieľom je zefektívnenie vstupu a pobyt pracovníkov z tretích krajín v SR s účelom zamestnať sa najmä v profesiách, kde je nedostatok pracovnej sily.konštatuje únia.Jej viceprezident Mário Lelovský, ktorý je aj predstaviteľom IT Asociácie Slovenska, v súvislosti s nedostatkom IT špecialistov a kvalifikovanej pracovnej sily uvádza, že treba vytvoriť priestor na zamestnávanie šikovných ľudí z tretích krajín, či ich začleniť do slovenského vzdelávacieho systému.povedal Lelovský a dodal, že v Srbsku podpísali Memorandum o porozumení so Srbskou hospodárskou komorou. Jeho výsledkom bude výmena skúseností v informačných technológiách a prezentácie slovenských riešení v informačno-komunikačných technológiách v Srbsku.