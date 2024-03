Plánuje Rusko útok na niektorú z krajín NATO? Podľa amerického inštitútu by konflikt mohol vzniknúť skôr, ako sa predpokladalo

Úsilie Ruska o ekonomickú stabilitu

Potenciálny útok na krajinu NATO

Personálne zmeny

21.3.2024 (SITA.sk) - Určité finančné, ekonomické a vojenské ukazovatele naznačujú, že sa Rusko pripravuje na rozsiahly konvenčný konflikt s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO).Vo svojej správe o vojne na Ukrajine to konštatuje americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorého by takýto konflikt mohol vzniknúť skôr, ako predpokladali niektorí západní analytici, ale nie bezprostredne. Informuje o tom spravodajský portál Sky News Konanie ruského vodcu Vladimira Putina za ostatné roky a jeho nedávne prejavy o plánoch v jeho piatom funkčnom období sa podľa analytikov v ISW zamerali na stabilizáciu dlhodobej finančnej budúcnosti Ruska.Úsilie o ruskú ekonomickú a finančnú stabilitu je pravdepodobne „súčasťou príprav na potenciálny budúci rozsiahly konflikt s NATO a nielen na dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine,“ konštatujú.Think tank poukázal na stredajšie slová poľského prezidenta Andrzeja Dudu , ktorý naznačil, že Rusko sa mení na vojnovú ekonomiku „s úmyslom byť schopné napadnúť NATO najskôr v roku 2026 alebo 2027".Spomenul aj vyjadrenie dánskeho ministra obrany Troelsa Lunda Poulsena z 9. februára, že „spravodajstvo naznačuje, že Rusko sa môže pokúsiť do troch až piatich rokov zaútočiť na krajinu NATO".Na potenciálnu konfrontáciu s NATO Rusko podľa ISW pripravujú aj legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu armády.„Personálne zmeny v rámci ruského ministerstva obrany môžu byť z dlhodobého hľadiska ďalšími indikátormi prípravy Ruska na konflikt," poznamenal inštitút.Ako dodal, nové vedenie sa bude zaoberať „logistickými otázkami na podporu rozbehnutých konvenčných vojenských reforiem, čím sa stanovia podmienky pre dlhodobejšie úsilie o vybudovanie konvenčných kapacít Ruska".