V Novom Meste nad Váhom sa stala tragická nehoda. Cyklistka neprežila zrážku s autom, vodič z miesta ušiel (foto)

21.3.2024 (SITA.sk) - Novomestská polícia vyšetruje stredajšiu večernú dopravnú nehodu, pri ktorej neznámy vodič na Piešťanskej ulici v Novom Meste nad Váhom zrazil cyklistku na horskom bicykli. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, žena po páde na vozovku utrpela mnohopočetné zranenia.„Neznámy vodič si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody, na mieste udalosti nezotrval, neposkytol zranenej žene potrebnú pomoc a z miesta odišiel na nezistené miesto. Žena bola vrtuľníkom prevezená do nemocnice, kde svoj boj o život, bohužiaľ, prehrala," uviedla polícia.Na mieste bola vykonaná obhliadka miesta činu, a to aj za prítomnosti znalca odboru cestnej dopravy. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a prečinu neposkytnutia pomoci."Žiadame verejnosť o pomoc pri pátraní po neznámom vodičovi. Ak máte akékoľvek informácie, ktoré by viedli k jeho stotožneniu, oznámte nám ich na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na Facebooku Polícia SR – Trenčiansky kraj," vyzvala polícia.