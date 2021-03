Plánujete cestu na Jamajku? Nezabudnite na negatívny test a vopred sa zaregistrovať

Potrebná je včasná registrácia

Turisti môžu byť testovaní na letisku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Všetci cestujúci prichádzajúci na Jamajku sú povinní predložiť negatívny test na ochorenie COVID-19 , ktorý nesmie byť starší viac ako 72 hodín. Každý cestujúci je tiež povinný získať predbežnú autorizáciu a zaregistrovať sa na stránke www.visitjamaica.com/travelauthorization/.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Všetkým cestujúcim sa po prílete meria telesná teplota a absolvujú krátky rozhovor o zdravotnom stave so zdravotníkom.Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, je potrebné sa registrovať maximálne päť dní a minimálne dva pracovné dni pred plánovaným príchodom na Jamajku. MZVEZ SR zároveň upozorňuje, že proces môže trvať od niekoľkých minút do 48 hodín. Obchodní cestujúci sú povinní predložiť negatívny COVID-19 test nie starší ako desať dní a podrobiť sa rýchlemu testu na letisku, ktorí si hradia.Až do oznámenia výsledku testu sú povinní zostať v karanténe. Osoby s trvalým pobytom na Jamajke a cestujúci navštevujúci rodinu a známych môžu byť testovaní na letisku a po príchode sú povinní zostať 14 dní v domácej karanténe.Turisti môžu byť testovaní na letisku, na výsledky testu môžu počkať v ubytovacom zariadení. V prípade pozitívneho výsledku budú izolovaní v rekreačných zariadeniach alebo vládnych zdravotníckych zariadeniach.„Turisti, ktorí sú ubytovaní v zariadeniach nachádzajúcich sa v takzvanej bezpečnej zóne nemusia podstúpiť 14 dňovú karanténu. Turisti, ktorí sa ubytujú v takzvanej rizikovej zóne môžu byť testovaní na letisku a budú musieť podstúpiť 14-dňovú karanténu,“ upozorňuje rezort diplomacie.