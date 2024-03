Plánujete pôrod v zahraničí? Union radí mamičkám, ako postupovať so žiadosťami

Ako teda postupovať?



Podľa zákona majú poistenky právo na preplatenie nákladov na pôrod v zahraničí, ak o to písomne požiadajú zdravotnú poisťovňu do šiestich mesiacov od pôrodu.



Je potrebné priložiť lekársku správu s originálom dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a originálom dokladu o zaplatení za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.



Pri uhrádzaní pôrodu v zahraničí sa výška sumy vypočíta na základe lekárskych správ matky a neonatologickej starostlivosti pre novorodenca do výšky nákladov, ako je hradená v Slovenskej republike.



Žiadosť spolu s originálmi potrebných dokladov je potrebné doručiť osobne na niektorú z pobočiek Unionu, kde potvrdia jej prijatie alebo ju zaslať poštou.



Link na žiadosť je možné pohodlne stiahnuť priamo z webstránky Unionu.



Ako však získa dieťatko "slovenskú" kartičku poistenca?

