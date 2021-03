Plánujete požiadať partnerku o ruku? Vyvarujte sa týchto najčastejších chýb

Najdôležitejšie je vybrať dokonalý diamantový zásnubný prsteň, pri ktorom stratí dych. Mnoho pánov sa však pri výbere zásnubného prsteňa dopúšťa stále rovnakých chýb.

Výber zásnubného prsteňa nie je záležitosť, ktorú dokážete vyriešiť za pár minút. V žiadnom prípade by ste nemali kúpiť prvý zásnubný prsteň, ktorý vám padne do oka. Zvážiť by ste mali predovšetkým štýl vašej partnerky a to, čo sa bude páčiť jej. Zásnubný prsteň je predsa určený pre ňu a nie pre vás. Poradíme vám, ktorých chýb by ste sa mali pri výbere prsteňa vyvarovať a ako ho môžete kúpiť čo najvýhodnejšie.

Musí hodnota zásnubného prsteňa zodpovedať trom výplatám?

Pred samotným výberom prsteňa vám určite napadne otázka, koľko bude zásnubný prsteň stáť. Je veľmi dôležité vopred si stanoviť rozpočet, ktorý ste ochotný a zároveň si môžete dovoliť za diamantový prsteň utratiť. Nezabúdajte na to, že zásnubami to len začína a ešte vás čakajú výdavky spojené so svadbou.

S cenou zásnubného prsteňa sa spája predovšetkým pravidlo troch výplat. Vedeli ste o tom, že toto pravidlo nebolo nikdy reálnym pravidlom? V skutočnosti išlo len o vydarenú marketingovú kampaň, za ktorou stála spoločnosť De Beers. Tá sa špecializuje na ťažbu, spracovanie, výrobu a predaj diamantov. Aj takýmto spôsobom sa snažili znížiť dopad Veľkej hospodárskej krízy, ktorá sa v minulosti dotkla aj trhu s diamantmi. Neváhali k tomu využiť mužov, ktorí milovali svoje partnerky natoľko, že im boli ochotní zniesť aj modré z neba.

Odhaduje sa, že na Slovensku sa priemerná cena utratená za zásnubný prsteň pohybuje v rozmedzí trojtýždňovej výplaty. Tento údaj je len približný a je na vás, koľko za zásnubný prsteň chcete utratiť. Na celkovú cenu vplýva aj tak viacero faktorov. Záleží napríklad na tom aký materiál prsteňa si vyberiete. Veľmi dôležité sú tiež vlastnosti diamantu, ktorým bude zásnubný prsteň osadený.

Ak nechcete kúpou zásnubného prsteňa skrachovať, no zároveň chcete pre partnerku vybrať kvalitný diamantový prsteň, máme pre vás riešenie. Klenotníctvo Ardiama.sk vám ponúka zlatú strednú cestu. Pri nákupe diamantového zásnubného prsteňa nielen že ušetríte, ale môžete partnerke vybrať dokonalý zásnubný prsteň, na ktorý vám určite nepovie nie.

Sortiment diamantových zásnubných prsteňov na Ardiama.sk

Na našom e-shope Ardiama.sk môžete nájsť širokú ponuku diamantových zásnubných prsteňov, ktoré vás očaria svojím jedinečným vzhľadom. Všetky prstene sú vyrobené zo 14-karátového zlata, pričom si môžete vybrať variant z bieleho, žltého alebo ružového zlata. Ak by vám 14-karátové zlato z nejakého dôvodu nevyhovovalo, môžeme vám vyrobiť zásnubný prsteň aj z 18-karátového zlata.

Veľa mužov robí chybu aj pri výbere farebného prevedenia zlata. Niektoré farby nepristanú všetkým ženám rovnako. Dôležitým faktorom pri výbere zlatého prsteňa je najmä farebný odtieň pokožky vašej partnerky.

Zásnubné prstene z bieleho zlata najviac pristanú dámam so svetlejším typom a chladnejším tónom pokožky. Pokožka má ružovkastý nádych a na slnku sa rýchlo spáli. Prstene z bieleho zlata prechádzajú procesom ródiovania, počas ktorého sa nanesie na prsteň tenká vrstva rhódia. Vďaka tomu má prsteň vyšší lesk, kvalitu, odolnosť proti poškriabaniu a aj celkovú životnosť. Aj z toho dôvodu sú v súčasnosti prstene z bieleho zlata najpredávanejšie, pričom najlepšie vynikne práve ich kombinácia s diamantmi.

Zásnubné prstene zo žltého zlata sú vhodné skôr pre dámy s tmavším typom a teplejším tónom pokožky. Pokožka má broskyňový nádych a na slnku sa dokáže opáliť pekne dohneda. Prstene zo žltého zlata sú najviac hypoalergénne, preto sú vhodné aj pre dámy s citlivou pokožkou. Zároveň sú chúlostivejšie na poškriabanie, preto je potrebné ich častejšie leštiť a čistiť. Aj napriek tomu sú nadčasové a pôsobia veľmi luxusne a elegantne.

Zásnubné prstene z ružového zlata majú výhodu, že pristanú všetkým dámam, či už so svetlejšou alebo tmavšou pokožkou. Prstene z ružového zlata sú odolnejšie a sú originálne vďaka svojej jedinečnej farbe. Pre niekoho sú trochu extravagantné, aj keď ružová farba je zároveň jemná a romantická. Ak sa neviete rozhodnúť pre vhodný odtieň zlata, zásnubným prsteňom z ružového zlata určite nič nepokazíte.

Aké štýly diamantových zásnubných prsteňov u nás nájdete

Keď sa rozhodnete pre farbu zlata pre váš zásnubný prsteň, dôležité je venovať pozornosť aj samotnému štýlu diamantového prsteňa. V prvom rade by ste sa mali rozhodovať podľa toho, čo uprednostňuje vaša partnerka. Páči sa jej viac klasický, moderný alebo vintage štýl? Každý štýl charakterizujú konkrétne zásnubné prstene z kolekcie Ardiama.sk.

Klasický štýl

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý zásnubný prsteň by bol pre vašu priateľku ideálny, prípadne sa bojíte toho, že vyberiete zle, klasickým štýlom určite nič nepokazíte. Ide o jednoduché zásnubné prstene, ktoré sú zároveň elegantné a nadčasové. Partnerka môže prsteň jednoducho zladiť aj s ostatnými svojimi šperkami.

Najklasickejším zásnubným prsteňom je Solitér, teda zásnubný prsteň s jedným diamantom. Centrálny diamant dominuje celému prsteňu, opticky pôsobí väčšie a jeho čistenie a údržba si nevyžadujú veľa času. Taktiež sem môžeme zaradiť zásnubný prsteň s tromi diamantmi. Tento prsteň v sebe nesie hlbokú symboliku čísla tri, ktorá reprezentuje minulosť, prítomnosť a budúcnosť páru.

Moderný štýl

Trendy sa neustále menia aj v oblasti šperkov. Obľúbené je najmä osádzenie diamantov netradičných tvarov do zásnubných prsteňov. Kým ku klasike patria diamanty v okrúhlom alebo štvorcovom tvare, do moderného štýlu môžeme zaradiť diamanty v tvare srdca alebo slzy.

Moderný štýl si zachováva predovšetkým zásnubný prsteň s postrannými diamantmi. Prsteňu dominuje jeden stredový diamant, ktorý je však z oboch strán doplnený menšími kamienkami. Tie opticky zvýraznia diamant a zaručia vysoký lesk a brilanciu.

Vintage štýl

Ak vaša partnerka uprednostňuje výrazné šperky, ktoré upútajú pozornosť hneď na prvý pohľad, siahnite po zásnubnom prsteni v štýle Halo. Prsteň sa skladá z jedného centrálneho diamantu, ktorý je po celom svojom obvode obklopený menšími kamienkami rovnakej veľkosti. Vďaka tomu pôsobí diamant väčšie a zároveň má vysoký lesk a brilanciu.

V prípade, že tenké krúžky na predošlých prsteňoch nie sú pre vašu partnerku lákavé a obľubuje skôr hrubšie a masívnejšie prstene, ulahodíte jej zásnubným prsteňom v štýle Pavé. Prsteň je okrem centrálneho diamantu osadený menšími kamienkami aj po celom obvode prsteňa. Niekedy sa malé diamanty nachádzajú aj vo viacerých radoch, čím sa zvyšuje masívnosť prsteňa. Takýto prsteň pôsobí veľmi luxusne a originálne.

Nebojte sa nákupu zásnubného prsteňa online

Pri výbere diamantového zásnubného prsteňa je dôležité vyberať si kvalitné a overené klenotníctvo. Nemusíte sa však upriamovať len na kamenné predajne. Podľa odporúčaní svojich známych alebo podľa recenzií od spokojných zákazníkov si môžete vybrať dobrý e-shop, ktorý navyše ponúka viac výhod k nákupu. Nákupom v online zlatníctve môžete často ušetriť aj stovky eur.

Online klenotníctva ponúkajú kvalitné fotografie alebo videá svojich šperkov, vďaka ktorým si môžete zásnubný prsteň prezrieť z každej strany rovnako ako naživo. Nezabudnite sa zamerať aj na podmienky záruky alebo servisu. Od obchodu požadujte certifikáty o rýdzosti zlata a pravosti diamantov.

Aké výhody získate pri nákupe na Ardiama.sk

Zlatníctvo Ardiama.sk je jasným dôkazom toho, že kúpiť zásnubný prsteň online sa naozaj oplatí. Môžete si byť istý predovšetkým výnimočnou kvalitou našich šperkov. Rýdzosť a čistota zlata je kontrolovaná Puncovým úradom Slovenskej republiky. Na každom zlatom prsteni nájdete vyrazenú puncovú značku, podľa ktorej môžete zistiť, kto daný šperk vyrobil.

Dôležitý je tiež certifikát potvrdzujúci pravosť a kvalitu osádzaných diamantov v zásnubnom prsteni. Ku každému diamantu s váhovou hmotnosťou od 0,2 karátu vyššie dostanete automaticky certifikát medzinárodne uznávanej organizácie GIA (Americký gemologický inštitút). Na našej stránke si môžete kedykoľvek overiť pravosť svojho diamantu vložením čísla GIA certifikátu.

Na certifikáte nájdete hodnotenie štyroch základných a zároveň najdôležitejším vlastností diamantu. Podľa nich môžete zistiť, aký kvalitný váš diamant je. Tieto údaje bývajú označované ako 4C, čo predstavuje Color, Clarity, Cut a Carat weight. Z certifikátu sa dozviete podrobnosti o farbe, čistore, bruse a karátovej váhe dané diamantu. Pravosť certifikátu potvrdzujú bezpečnostné prvky ako vodoznak, hologram alebo mikrotlač.

Na zásnubný prsteň z kolekcie Ardiama.sk vám poskytneme doživotnú záruku a servis. Tá zahŕňa pravidelné čistenie, ródiovanie a kontrolu osadenia diamantov. V prípade, ak by sa so šperkom niečo stalo, chybu vám opravíme. Všetky zásnubné prstene sú krásne zabalené a bezpečne uložené v šperkárskej krabičke. Tú dostanete zabalenú v luxusnej taške. Naše krabičky a tašky sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. Vďaka tomu bude váš dokonalý zásnubný prsteň vyzerať ešte lepšie a luxusnejšie.

V rámci celého Slovenska môžete využiť dopravu zadarmo. Ak bývate v Bratislave alebo v Banskej Bystrici, zásnubný prsteň vám môžeme doručiť aj osobne. Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu neboli s dodaným zásnubným prsteňom spokojný, môžete ho do 60 dní od nákupu vrátiť aj bez udania dôvodu.

Na našej stránke Ardiama.sk môžete využiť aj možnosť výroby zásnubného prsteňa na mieru. Spolu s našimi dizajnérmi navrhneme jedinečný prsteň presne podľa vašich predstáv a požiadaviek. Vytvoríme vám detailný schematický nákres a vizualizáciu z viacerých pohľadov, aby ste si dokázali výsledný prsteň lepšie predstaviť. Vďaka výrobe vlastného zásnubného prsteňa budete mať istotu, že vaša partnerka sa bude pýšiť jedinečným a originálnym prsteňom.

V prípade, ak by ste potrebovali pomôcť s výberom diamantového zásnubného prsteňa, pokojne sa na nás môžete obrátiť. My vám radi a ochotne poradíme.