Seriál Slovania, kto sú obyvateľia Veľkého stola aj Fornau

Hradisko Veľký stôl a jeho postavy:

Nachádza sa v horách, blízko pastvín a mokradí. Obyvatelia sú predovšetkým pastieri oviec a dobytka, živia sa však aj lovom. Hradisku vládne starešina Bohdan so svojou chorou ženou Zorou a hlavným kňazom – žrecom je ambiciózny Čarad.

Draha - Polina Nosykhina

​Sirota, mladá bylinkárka, ktorá cíti, že sa v nej rozvíjajú zvláštne, nadprirodzené schopnosti, ktoré sa potrebuje naučiť ovládať. Pomôže jej v tom starý žrec Sokol a zvláštny cudzinec, ktorý jej vkročí do života.

Vlad - Juraj Loj

Foto: TV JOJ

​Neznámy cudzinec, ktorého zachráni Draha pred istou smrťou. A nielen to: lieči ho a pomáha mu spomenúť si, kto vlastne je. Hovorí jazykom miestnych, ovláda umenie boja, rozmýšľa pragmatickejšie a pýta sa na veci, na ktoré sa pýtať nemá. Je iný a to je podozrivé.

Čarad - Dušan Cinkota

Foto: TV JOJ

​Hlavný žrec (staroslovanský kňaz) hradiska Veľký stôl. Ambiciózny, no veľmi netrpezlivý a vnútorne rozorvaný. Chcel by sa rozprávať s bohmi, no nedokáže podstúpiť dlhú cestu sebapoznania, ktorá je k tomu potrebná. Využíva preto rôzne skratky a nie celkom poctivé cesty na to, aby dosiahol, po čom prahne.

Bohdan - Olexandr Mavrits

Foto: TV JOJ

​Spravodlivý a veľkorysý starešina Veľkého stola. Snaží sa viesť svojich ich ľudí k vzájomnému rešpektu a empatii. Dojímavo sa stará sa o svoju chorú a utrápenú ženu Zoru a bojí sa, že bez nej ostane na tomto svete celkom sám. Ctí si tradície a nepísané zákony, ktoré mu niekedy potom samé zväzujú ruky.

Desana - Anna Adamovich

Foto: TV JOJ

​Kováčova dcéra, vnímavé a temperamentné dievča, nešťastne zaľúbené do mladého chlapca Bela. Kvôli svojej neopatrnosti spadne do siete intríg utkanej žrecom Čaradom.

Horan – Andy Hryc

Foto: TV JOJ

​Kováč, milujúci otec a spravodlivý človek, ktorého v živote postihla tragédia a z rozvetvenej rodiny mu ostala len dcérka Desana. Predstava, že by mal niekedy prísť aj o ňu, je jednou z jeho najhorších nočných môr.

Belo - Makar Tychomyrov

Foto: TV JOJ

​Mladý pastier, ktorý sa teší, kedy sa z neho stane oficiálne muž. Túto radosť mu však svojim vpádom pokazí čudný cudzinec. Najlepší kamarát Drahy, trošku naivný, v niečom detinský, no v hrudi mu bije srdce hrdinu a bojovníka.

​Hradisko Furnau a postavy, ktoré v ňom žijú:

Bohatšie a omnoho väčšie hradisko oproti zaostalému, horskému Veľkému stolu. Hradisko výročných trhov umiestnené pri rieke a na obchodnej ceste. Vládne mu starešina Slavomír a žrecom je uvážlivý Sokol.

Radúz - Tomáš Maštalír

Foto: TV JOJ

​Syn starešinu Slavomíra, skvelý bojovník, no veľmi temperamentný, prchký a impulzívny. Má extrémne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, no nemá trpezlivosť na ňu čakať. Vášnivo miluje svoju ženu Ladu, s ktorou sa mu však nedarí počať potomka. Pre svoju lásku je však odhodlaný urobiť čokoľvek.

Lada - Jana Kvantíková

Foto: TV JOJ

​Krehká Radúzova žena, vo Furnau je cudzinka, pochádza z juhu, odkiaľ so svojou mamou ušla po plienení Avarov. Nevie dať svojmu mužovi dediča, čo ju ako ženu zneisťuje a trápi sa tým. Bojí sa, že sa ich láska s Radúzom tým naštrbí.

Božidara - Zuzana Fialová

Foto: TV JOJ

​Milujúca a obetavá matka Lady, ktorá ju zachránila pred zlým osudom na juhu útekom do Furnau, a teraz je rozhodnutá svojej dcére a sebe zabezpečiť život, ktorý by im všetky príkoria vynahradil.

Sokol - Oleg Mosyichuk

Foto: TV JOJ

Starý a skúsený žrec hradiska Furnau. V živote toho zažil toľko, že ho už máločo vie prekvapiť. Spolu s Drahou tuší, že pre obe hradiská Bohovia prichystali veľkú skúšku. Okrem svojich nadprirodzených schopností pred svojimi najbližšími skrýva aj jednu veľkú bolesť, ktorú mu Draha ako jeho oddaná žiačka pomôže vyliečiť.