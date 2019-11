Plány sesterskej firmy Googlu na vybudovanie inteligentného mesta v Toronte pokročili

Rozloha sa scvrkla

Pochybnosti o zmluve

1.11.2019 - Spoločnosť Sidewalk Labs, sesterská firma Googlu, sa o kúsok priblížila k vytvoreniu inteligentného mesta v nepoužívanej časti kanadského Toronta. Kontroverzný projekt odobrila rada skupiny Waterfront Toronto, ktorá dozerá na rozvoj oblasti, no až po tom, ako si stanovila viacero podmienok. Teraz ho čakajú ďalšie formálne vyhodnotenia a verejné konzultácie. Posledné hlasovanie o schválení projektu je naplánované na marec 2020.Sidewalk Labs chcela vybudovať inteligentné mesto z rozlohou takmer 77 hektárov, no po novom má povolenie len na necelých päť hektárov.Taktiež chcela vytvoriť vlastnú skupinu, ktorá by dozerala na dáta zozbierané senzormi v meste, no aj tento návrh sa stretol s odmietnutím. S akýmikoľvek dátami, ktoré spoločnosť zozbiera, sa musí narábať ako s verejným majetkom, píše spravodajský portál BBC.Spoločnosť vyhrala konkurz na rozvoj štvrte Quayside v roku 2017, pričom sľúbila vybudovanie kancelárií, obchodných priestorov, bytov a pokrokové technologické riešenia na mestské problémy, ako je doprava či likvidácia odpadu.Zmluva medzi firmou a Waterfront Toronto však začala vyvolávať pochybnosti o jej transparentnosti a neskôr vyšlo najavo, že plány Sidewalk Labs presahujú rozlohu pôvodných 4,8 hektára. Spoločnosť navyše chcela podiel na daniach z nehnuteľností, poplatky za vývoj a chcela tiež profitovať zo zvýšenej hodnoty pozemkov.V júni Sidewalk Labs zverejnila plány projektu, ktoré prešetroval tím odborníkov, ktorý vymenovala Waterfront Toronto. Tí niektoré návrhy spoločnosti kritizovali. Kritikou nešetrí ani občianska organizácia Block Sidewalk, ktorá vyzýva na zrušenie projektu. Skupina okrem iného spochybňuje, prečo by sa mala technologická spoločnosť podieľať na správe mesta.