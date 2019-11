Do novej éry s novou hudbou, hovorí speváčka Dua Lipa, ktorá predstavila nový singel

Dua Lipa

začala s hudobnou kariérou už ako 14-ročná, keď na službe YouTube zverejňovala coververzie hitov iných speváčok. Jej prvým vlastným singlom bola skladba New Love, ktorú uviedla v auguste 2015. Preslávila sa však najmä skladbou Be The One, ktorú ponúkla v októbri toho istého roka. Na konte má štúdiovku Dua Lipa (2017) a tri EP. Z debutového albumu pochádza zmienený singel New Rules, s ktorým sa jej podarilo dobyť UK Chart.







1.11.2019 (Webnoviny.sk) - Anglická speváčka Dua Lipa zverejnila singel Don’t Start Now. "Rozhodla som sa zverejniť túto pieseň ako prvú, aby som mohla uzavrieť jednu kapitolu môjho života a začať druhú. Do novej éry s novou hudbou," vyjadrila sa 24-ročná interpretka o novinke.Pieseň je podľa nej o napredovaní v živote a "nedovolení, aby tomu niekto stál v ceste". Na piesni speváčka spolupracovala s rovnakým tímom ako v prípade singla New Rules.Rodáčka z Londýna ku skladbe zároveň na službe YouTube zverejnila aj videoklip. V ňom spolu s kamarátkami navštívila viacero miest, na každom ju však niekto prenasledoval, no ona sa s ním napokon vysporiadala. O réžiu klipu sa postaral Nabil.Informácie pochádzajú z webstránky pitchfork.com a archívu agentúry SITA.