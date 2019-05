Platba výhodným kreditným kontom je možná už aj v mobilnej aplikácii Ideme vlakom

Národný dopravca rozširuje funkcionality svojej mobilnej aplikácie



ZSSK upozorňuje, že k vypnutiu pôvodných predajných systémov príde už čoskoro



Cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom už bolo predaných 323 034 lístkov, denne ju využije viac ako 2 000 cestujúcich



BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk)Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v rámci plnenia prísľubu ďalšieho rozvoja funkcionalít svojej mobilnej aplikácie spúšťa 27. mája 2019 pre svojich zákazníkov možnosť výhodnej platby kreditným kontom už aj v mobilnej aplikácii Ideme vlakom. Doteraz bola platba kreditom dostupná iba pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu alebo v pokladniciach. Rozšírenie tejto platobnej možnosti aj do mobilnej aplikácie prináša zákazníkom výrazné zvýhodnenie pri nákupe a vrátení lístka aj zjednodušenie práce so zákazníckym kontom.Jednou z výhod kreditného konta ZSSK je získanie peňažného bonusu v hodnote 5 % z každého realizovaného finančného vkladu. Tento bonus si môže zákazník pri platbe kreditným kontom následne uplatniť ako zľavu z cestovného, čím sa mu zníži finálna zaplatená suma za lístky (cestovné doklady). Ďalším nemenej zaujímavým benefitom tohto spôsobu platby je odpustenie storno poplatku pri vrátení lístka. Ak sa zákazník rozhodne necestovať a vráti lístok zaplatený kreditom, ZSSK mu späť do konta pripíše aj storno poplatok vo forme bonusu, ktorý môže znova využiť vo forme zľavy pri ďalších nákupoch. Jedinou podmienkou využívania výhod kreditného konta je registrácia zákazníckeho konta ZSSK, ktorú si môže klient pohodlne vytvoriť prostredníctvom internetu. Po dobití kreditu sa v mobilnej aplikácii iba jednorazovo prihlási so svojimi údajmi do konta a následne môže využívať všetky jeho výhody.V mobilnej aplikácii zostáva zachovaná aj možnosť štandardnej platby prostredníctvom platobnej brány. Okrem klasickej platby platobnými kartami sú zákazníkom k dispozícii aj možnosti platby za cestovné doklady aj prostredníctvom moderných platobných metód, a to expresná platba Masterpass, mobilná aplikácia MasterCard Mobile a populárna služba Google Pay.V súčasnosti majú cestujúci vlakmi ZSSK možnosť využiť niekoľko foriem online predaja online. Popri novom responzívnom e-shope a mobilnej aplikácii Ideme vlakom sú stále funkčné aj pôvodné predajné kanály vrátane zjednodušenej mobilnej verzie e-MIL. V tejto súvislosti ZSSK oznamuje zákazníkom, že v rámci modernizácie predajných kanálov čoskoro pristúpi k vypnutiu starších predajných systémov. Zákazníkom, ktorí využívajú staršie platformy, odporúčame, aby prešli na novú verziu internetového obchodu a mobilnú aplikáciu. Po vypnutí starších služieb budú zákazníci automaticky presmerovaní do nového e-shopu.Mobilná aplikácia Ideme vlakom bola spustená v novembri minulého roka a pomocou nej sa predalo už 323 034 lístkov, aplikáciu si stiahlo viac ako 35-tisíc užívateľov a denne ju využije viac ako 2 000 cestujúcich. Najväčší denný počet predaných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie bol doteraz 2 965 ks (2. mája 2019). Najvyššiu dennú tržbu v mobilnej aplikácii sme zaznamenali 12. apríla tohto roka (2 639 €). Najaktívnejším užívateľom mobilnej aplikácie je Matúš, ktorý si doteraz prostredníctvom aplikácie Ideme vlakom kúpil celkovo 657 cestovných lístkov. Najvyššiu tržbu cez mobilnú aplikáciu sme doposiaľ zaznamenali od užívateľa menom Patrik (553,01 €).E-shop: https://ikvc.slovakrail.sk/esales/search Mobilná aplikácia: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android Inzercia