Platené voľno v prvý školský deň vďaka Lidlu

2.9.2024 (SITA.sk) -Nálepky zdôraznili, že každý zamestnanec či zamestnankyňa Lidla má nárok na platené voľno v prípade, ak majú doma prváka či prváčku. Celá aktivita vznikla v nadväznosti na fakt, že zamestnanci reťazca si môžu užiť benefity, ktoré myslia na rodinu. V minulom roku ho využilo ažktorí strávili prvý školský deň so svojim dieťaťom bez toho, aby si museli čerpať dovolenku. "V Lidli kladieme dôraz na work life balance a podporu zamestnancov pri rôznych životných udalostiach. Voľno pre rodiča prváka v prvý školský deň je súčasťou balíčka benefitov Život v rovnováhe, ktoré sme zaviedli práve na podporu našich zamestnancov v rozličných životných situáciách. Jednou z nich je aj tento špeciálny deň. Benefit sme zaradili do našej ponuky preto, že si uvedomujeme, aký je dôležitý nielen pre samotné deti, ale aj ich rodičov," povedala Terézia Spišiaková, tímkoordinátorka oddelenia firemnej kultúry.Zamestnanecký benefit ocenila Dáša Čierna, vedúca oddelenia Recruiting & Employer Branding, ktorá sa rozhodla ho tento rok využiť: "Na Ellkin veľký deň sme sa mimoriadne tešili. Vlastne ide o prvú hodinku-dve v škole, kedy sa Ellka zoznámi s pani učiteľkou, deťmi a novým prostredím. Potom nás čakajú ďalšie povinnosti, ako napríklad nákup školských pomôcok alebo zápisy na voľnočasové aktivity. Snáď nám zostane čas a energia na oslavu tohto výnimočného dňa a niečo dobré si spolu doma uvaríme. Ellka je už moja druhá prváčka a musím povedať, že prechod zo škôlky do školy je pre každú rodinu veľkou zmenou a ja som rada, že môj zamestnávateľ nemyslí iba na mňa ale aj na mojich blízkych."Lidl, päťnásobný držiteľ ceny Najzamestnávateľ podľa verejného hlasovania a osem násobný výherca ocenenia Top Employer, dlhodobo kladie dôraz na starostlivosť o svojich ľudí. V roku 2024, kedy sa pracovné benefity vo väčšine povolaní považujú za samozrejmosť, nezostávajú pozadu. Benefity, ktoré Lidl poskytuje, sú rovnaké pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pozíciu, lokalitu alebo dĺžku pôsobenia v spoločnosti.Ak vás zaujíma, aké iné výhody prináša práca v Lidli, môžete navštíviť ich webovú stránku v sekcii Kariéra - a kto vie, možno práve vy budete jedného dňa na začiatku školského roka doobeda sprevádzať svoje dieťa a poobede už oddychovať doma.