Platforma Otvorená kultúra! požaduje opätovný zákaz spolupráce s Bieloruskom a Ruskom, Šimkovičovej poslali list

Nevidia dôvod, prečo zákaz rušiť

Zakázaná bola len spolupráca s ich vládami

Pripojiť sa môže hocikto

23.2.2024 (SITA.sk) - Platforma Otvorená kultúra! požaduje opätovný zákaz oficiálnej prorežimovej spolupráce Ministerstva kultúry (MK) SR a ním zriaďovaných organizácií s Bieloruskom a Ruskom.Otvorený list zaslali ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS ) i ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajovi Blanárovi Smer-SD ).Do polnoci 22. februára sa pod neho podpísalo vyše 500 jednotlivcov a zhruba päť desiatok organizácií pôsobiacich v kultúre."Zákaz, ktorý vydala ministerka kultúry SR Milanová krátko po invázii na Ukrajinu v roku 2022, zrušila ministerka Šimkovičová 15. januára 2024. Kultúrna obec nevidí dôvody, prečo tento zákaz rušiť," uviedli a zdôraznili, že odmietajú normalizáciu ruskej agresie, vojnových zločinov, deštrukcie ukrajinského kultúrneho dedičstva i rabovania ukrajinského umenia."Protestujeme proti akejkoľvek spolupráci s režimami Vladimíra Putina Alexandra Lukašenka v oblasti kultúry, kultúrnej politiky a akademickej činnosti," píše platforma.Platforma pripomína, že ministerka Šimkovičová po zrušení zákazu argumentovala v médiách tým, že vo svete je mnoho vojnových konfliktov, no umenie a kultúra by na ne nemali doplácať. Otvorená kultúra! ale podotýka, že Milanovej zákaz sa netýkal spolupráce s umelcami a umelkyňami z daných štátov, zakázaná bola len oficiálna spolupráca s ich vládami."Kultúrna obec sa taktiež nevymedzuje voči spolupráci mimo oficiálnych partnerstiev s vládami Putina a Lukašenka," zdôraznila platforma a dodala, že spoluprácu s disentom a názorovou opozíciou Putinovho režimu vítajú a podporujú ich prezentáciu slovenskými kultúrnymi inštitúciami.V otvorenom liste sa postavili proti legitimizácii režimov systematicky ničiacich názorovú opozíciu, a to i terorom voči oblasti umenia a kultúry a jej aktérom. Signatári tiež vyjadrili solidaritu s ukrajinskou kultúrnou obcou zasiahnutou vojnovým konfliktom.Otvorený list sa voľne šíri a pripájať sa k nemu môžu i signatári zo širšej verejnosti."Otvorený list, ktorý reaguje na obnovenie možnosti spolupráce s Ruskom a Bieloruskom, bol odoslaný ministerstvám pri príležitosti druhého výročia začiatku ruskej invázie na území Ukrajiny, od ktorého v sobotu 24. 2. 2024 uplynú dva roky," uviedla platforma.