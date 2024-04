Platforma Otvorená kultúra! spúšťa novú kampaň. Má pomôcť ľuďom, ktorí stratili prácu pre rozhodnutia ministerstva kultúry

Finančná podpora platformy

Vznik platformy

9.4.2024 (SITA.sk) - Platforma Otvorená kultúra! spúšťa kampaň na finančnú podporu aktivít na záchranu nezávislej kultúry na Slovensku. Kampaň beží na stránke Donio, zameriava sa najmä na právnu pomoc ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie pre súčasné vedenie Ministerstva kultúry (MK) SR.Rovnako je jej cieľom aj finančná podpora aktivít platformy Otvorená kultúra! zameraných na obranu nezávislej kultúry na Slovensku.„V súčasnosti v platforme na dennej báze pracujú desiatky ľudí, ktorí organizujú protestné zhromaždenia, koordinujú tvorbu verejných vyhlásení, otvorených listov a hromadných pripomienok k legislatívnym návrhom, pripravujú performatívne akcie a vytvárajú zázemie pre zdieľanie stratégií a krokov na obranu nezávislej kultúry, umenia a verejnoprávnych médií," vysvetľuje tím platformy a dodáva, že Otvorená Kultúra! pracuje na dobrovoľníckej báze a nemá finančnú podporu od iných subjektov.To viedlo k spusteniu kampane na Doniu, aby mohli pokračovať vo svojich aktivitách na podporu nezávislosti kultúry na Slovensku.Finančná podpora by platforme tiež mala pomôcť so zabezpečením právnej pomoci pre ľudí, ktorí podľa nej prišli o zamestnanie vďaka mocenskému tlaku zo strany rezortu kultúry.„Platforma tak chce tvoriť systematickú podporu kolegom a kolegyniam, ktorých zamestnanecké práva boli porušené zo strany zamestnávajúcich kultúrnych inštitúcií. Okrem toho budú prostriedky využité na produkčné zastrešenie protestných akcií, verejné performancie a ďalšie podujatia; a bude sa môcť zvýšiť dosah príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré informujú o témach kultúrnej politiky a aktivitách platformy," vymenúva Otvorená kultúra!.Platforma Otvorená kultúra! vznikla vo februári 2024, je nestranícka a organizovaná zdola. Jej vznik bol reakciu na viaceré kroky MK SR a nadviazal na otvorenú výzvu na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ).Vznik platformy iniciovala skupina aktérov a aktérok z oblasti kultúry, a to zverejnením Memoranda platformy Otvorená Kultúra!, ku ktorému sa prihlásili tisíce signatárov, pôsobiacich v kultúre a občianskom sektore, ako aj kultúrne inštitúcie.„Na tvorbe kampane prostredníctvom platformy Donio pracoval koordinačný tím Otvorenej Kultúry! spoločne s neinvestičným fondom Donio. Všetky získané prostriedky budú transparentne použité na realizáciu aktivít platformy. „Pošlite výkričník ministerke kultúry,‟ uzatvára tím text kampane a vyzýva na podporu v ľubovoľnej sume," uzavrel tím platformy Otvorená kultúra!.