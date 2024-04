E-shopy na Slovensku opäť rastú, analýza ukázala najpredávanejšie produkty

Nárast a pokles jednotlivých produktov

Priemerná hodnota objednávok stúpla

9.4.2024 - Slovenské e-shopy po dvoch rokoch poklesu začali rásť a v prvom kvartáli tohto roka narástli o štyri percentá. Ako dodal generálny riaditeľ Heureka Group David Chmelař zlepšenie odštartovali Vianoce a vyšší záujem o online nákupy pretrval aj počas novoročných výpredajov.„Skorší nástup jari pomohol februáru a spomalil marec. Potvrdil to nárast predaja záhradného nábytku, ako aj ďalších záhradkárskych produktov. Naopak prepadákom boli zjazdové lyže, ktorých kúpu pre slabú sezónu vynechali,“ uviedol Chmelař.Podľa analýzy eCommerce Insider od Heureky , okrem spomínaného skokana, ktorým bol záhradný ratanový nábytok (+ 83 %), zaznamenali nárast viaceré produkty súvisiace so skorším príchodom jari. Išlo o krovinorezy (+ 41 %), záhradné nožnice (+ 33 %), kosačky (+ 26 %), kultivátory (+ 24 %) či hnojivá (+ 20 %), ale aj veterinárne produkty (+ 34 %) z dôvodu skorého štartu kliešťovej sezóny.Medzi prepadákmi boli okrem zjazdových lyží (- 56 %) aj automatické kávovary (- 54 %), herné konzoly (- 48 %) a grafické karty (- 40 %) či elektrokolobežky (-34 %).„Pozitívnym signálom sú vírivky (+72 %), ktoré patria do kategórie citlivej na spotrebiteľskú náladu. Pokles predaja herných konzol bol očakávaný, keďže v poslednom období absentujú nové modely a trh je tak nasýtený. Rovnako považujeme za nasýtený trh s automatickými kávovarmi,“ informoval Chmelař.Z analýzy podľa Chmelařa vyplýva, že v porovnaní s minuloročnými hodnotami priemerná hodnota objednávky narástla o +7 % a priemerná hodnota objednávky tak dosiahla úroveň 69 eur. Dôvodom je podľa jeho slov najmä inflácia.Šéf Heureka group tiež zhodnotil, že vysoká a zároveň rastúca konkurencia v slovenskom e-commerce vytvára silný tlak, z ktorého ťaží predovšetkým spotrebiteľ, a preto očakáva, že e-shopy budú rásť aj v druhom kvartáli.„Aj keď druhý kvartál roka nepatrí medzi objemovo silné, očakávame, že e-commerce sa už stabilizoval. Veríme v čierne čísla, pretože ak sa potvrdí zlepšenie spotrebiteľskej nálady, e-commerce na Slovensku má veľký priestor rásť,“ uzatvoril Chmelař.