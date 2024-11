Platforma Otvorená kultúra! spustí štafetový protest, zavŕšiť ho chce ostrým štrajkom v Bratislave (video)

Pripojilo sa už 14 miest

Ostrý štrajk kultúrnej obce

5.11.2024 (SITA.sk) - V Deň boja za slobodu a demokraciu sa rozhorí Slovenská kultúrna pochodeň. Ide o štafetový protest , ktorý odštartuje 17. novembra.Spustí ho Platforma Otvorená kultúra! spolu so sieťou Anténa (sieť kultúrnych centier a organizácií, pôsobiacich v oblasti profesionálneho nezávislého súčasného umenia a kultúry v SR - pozn. SITA) a miestnymi kultúrnymi centrami. Informuje o tom výbor Kultúrneho štrajku . Protest sa začne na východe Slovenska a bude smerovať do hlavného mesta Bratislavy."Počas jedného dňa budú ľudia v danom meste držať štafetu svetla pre kultúru a budú mať možnosť do putovnej knihy zapísať svoje želanie do nového roka pre kultúru na Slovensku," priblížili organizátori.Dosiaľ sa pripojilo 14 miest, a to Humenné, Bardejov, Košice, Prešov, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Liptovský Mikuláš, Žilina, Piešťany, Modra, Pezinok a Bratislava. O detailoch protestu budú organizátori ešte informovať."Chceme bojovať proti deštrukcii kultúrnej identity Slovenska pestovaním jeho kolektívnej pamäte, chceme priniesť pozitívny odkaz nádeje pre nadchádzajúce obdobie," uviedla členka výboru Kultúrneho štrajku Veronika Němcová a avizovala, že protest ukončia v decembri. Zavŕšiť by ho chceli symbolickým hodinovým ostrým štrajkom kultúrnej obce , spolu s protestným zhromaždením v Bratislave. O presnom termíne plánujú čoskoro informovať.Němcová sa tiež obrátila na ľudí pracujúcich v ďalších oblastiach, ktoré "štát chronicky zanedbáva", ako sú školstvo, zdravotníctvo či ochrana prírody. Apelovala na to, aby sa k protestu, ktorým Slovenská kultúrna pochodeň vyvrcholí, pridali. "Pomôžte nám niesť svetlo starostlivosti do nového roka. Držme spolu a nenechajme našu spoločnú krajinu napospas zmaru a deštrukcii,” dodala.