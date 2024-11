Susko kúpil budovu pre súdy o osem miliónov eur drahšie, Kolíková vyzýva ministra na vysvetlenie (video)

Rezort spravodlivosti prišiel o čas aj o peniaze

O víťazovi bolo vopred rozhodnuté

Dôvody pre kúpu novej budovy

5.11.2024 (SITA.sk) - Smer-SD ) by mal vysvetliť, prečo kúpil budovu pre bratislavské súdy drahšie o osem miliónov eur. Vyhlásila to opozičná poslankyňa Mária Kolíková SaS ) s tým, že ak nebude schopný vec objasniť, mal by odstúpiť z funkcie."Daňoví poplatníci zaplatia za budovu BBC 1 Plus o osem miliónov eur viac, než bola ponuka spred roka. Táto budova bola na stole ešte od pôsobenia ministerky Jany Dubovcovej ako výsledok uzavretej súťaže. Dokonca bola o osem miliónov eur lacnejšia. Keď sa stal Boris Susko ministrom spravodlivosti, celú súťaž absurdne a netransparentne zrušil a vypísal novú súťaž," zdôraznila Kolíková.Výsledkom podľa nej je, že Susko vybral pre bratislavské súdy tú istú budovu, ktorú mohol mať o osem miliónov lacnejšie. V tejto súvislosti sa poslankyňa ministra pýta, prečo spúšťal novú súťaž, koľko budú stáť práce na budove a ktoré súdy budú pre toto predraženie vyškrtnuté z plánov rekonštrukcie. Rezort spravodlivosti postupom ministra podľa Kolíkovej zbytočne prišiel o čas aj o peniaze. "V normálnej krajine by Boris Susko po týchto krokoch už nebol ministrom spravodlivosti," dodala opozičná poslankyňa.Podľa opozičného hnutia Slovensko okolnosti verejnej súťaže na zabezpečenie budovy naznačujú, že o víťazovi bolo vopred rozhodnuté. „Na jednej strane štát hovorí, že prevádzkové náklady sú len marketingový nástroj developerov a nemali by rozhodovať o tom, ktorú budovu štát kúpi, ale potom, keď sa ukáže, že by nevyhrala tá „správna“ budova „správneho“ developera, tak potom to štát dodatočne určí ako rozhodujúce kritérium," vyhlásil poslanec Gábor Grendel Ministra Suska sa v tejto súvislosti pýta, prečo štát rozhodol o zaradení dodatočných kritérií, ktoré boli napokon rozhodujúce, kto tieto kritériá vypočítal a nastavil a prečo to nenechalo ministerstvo a komisia na developerov.„Prečo prišla výberová komisia s vlastnými údajmi, ktoré vyšli tak, že vyhral uchádzač s najdrahšou ponukou a ako ich vypočítali?," pýta sa poslanec. Ako doplnil, rezort spravodlivosti kupuje najdrahšiu budovu a aby to niečím zakryli, vymysleli dve dodatočné kritériá, ktoré navyše spochybňovalo samotné ministerstvo ešte pred pár mesiacmi.Nová budova pre potreby Mestského súdu Bratislava II a Mestského súdu Bratislava IV sídli na Plynárenskej ulici v Bratislave v budove BBC 1 Plus, pričom podľa rezortu spravodlivosti ide o reprezentatívnu modernú budovu s kapacitou pre 486 zamestnancov, so 49 pojednávacími miestnosťami a s podzemnými parkoviskami.Ako hlavné dôvody pre kúpu novej budovy ministerstvo uviedlo nedostatočnú kapacitu aktuálne využívaných štyroch budov, nevyhnutnosť zabezpečenia jednotnej adresy sídla pre viaceré pracoviská dvoch dotknutých súdov pre zvýšenie efektivity práce v prospech klientov, a tiež narušenú statiku budovy Mestského súdu Bratislava IV v Dúbravke.Rezort ďalej argumentuje, že významná časť Mestského súdu Bratislava III sídli aktuálne v prenajatých priestoroch. Kúpou novej budovy sa tak môžu od roku 2026 po presťahovaní do novej budovy zrušiť nájmy, pričom prenájom budovy Mestského súdu Bratislava III na Medenej ulici stojí ročne 0,6 milióna eur a prenájom budovy Správneho súdu v Bratislave na Račianskej ulici stojí ročne 1,3 milióna eur.