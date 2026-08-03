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03. augusta 2026
Platforma Otvorená Kultúra! žiada odvolanie Machalu aj Šimkovičovej, ak sa potvrdí pravosť nahrávky z FPU
Tagy: generálny tajomník služobného úradu MK SR Ministerka kultúry SR Nahrávka Odpočúvanie Platforma Otvorená kultúra!
Platforma požaduje aj ochranu zamestnancov FPU a tiež urýchlenú novelizáciu zákona o FPU tak, aby sa rozhodovacia právomoc vrátila odborným komisiám. Ak sa potvrdí pravosť nahrávky z odpočúvania v ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Platforma požaduje aj ochranu zamestnancov FPU a tiež urýchlenú novelizáciu zákona o FPU tak, aby sa rozhodovacia právomoc vrátila odborným komisiám.
Ak sa potvrdí pravosť nahrávky z odpočúvania v kancelárii Fondu na podporu umenia (FPU) pôjde o vážne podozrenie z priameho politického zasahovania do rozhodovania verejnoprávnej inštitúcie. Uviedla to platforma Otvorená Kultúra! v súvislosti s nahrávkou, ktorú zverejnil portál 360tka.
V nej sa mal šéf FPU František Kornaj sťažovať na údajné tlaky a pokyny „zhora“. Na zverejnenej nahrávke z odpočúvacieho zariadenia je počuť hlas riaditeľa fondu Kornaja, ktorý hovorí, že zhora chodia pokyny na rozdávanie dotácií.
Spomenul v tomto zmysle aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Machala odmieta, že by zasahoval do rozhodovacích procesov v rámci FPU. Riaditeľ FPU Kornaj v stanovisku fondu uviedol, že pre prebiehajúce vyšetrovanie sa k pravosti ani k obsahu zverejnenej nahrávky v tejto chvíli nebude vyjadrovať.
Otvorená Kultúra! opäť varovala, že FPU prestal fungovať ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia. Po zmene zákona sa rozhodovacia moc podľa platformy sústredila v Rade FPU, ktorej väčšinu tvoria nominanti ministerky kultúry. O podpore tak podľa platformy už nerozhodujú záväzné odporúčania odborných komisií, ale politicky obsadený orgán.
„Ak sa informácie z nahrávky potvrdia, pôjde o mimoriadne závažné zlyhanie verejnej správy. Fond na podporu umenia vznikol práve preto, aby sa rozhodovanie o kultúrnych dotáciách odstrihlo od priameho vplyvu aktuálnej politickej moci. Údajné pokyny zo strany vysokého úradníka ministerstva by znamenali priame popretie nezávislosti, pre ktorú bol fond zriadený,“ prízvukovala Otvorená Kultúra!.
Platforma preto žiada bezodkladné nezávislé vyšetrenie pravosti a okolností vzniku nahrávky. Preveriť sa má tiež podozrenie z politického zasahovania do rozhodovania FPU, preskúmať tiež treba všetky rozhodnutia fondu, pri ktorých mohlo dôjsť k politickému alebo nezákonnému ovplyvňovaniu.
V prípade potvrdenia pravosti informácií z nahrávky Otvorená Kultúra! tiež žiada okamžité odvolanie vedenia fondu, vyvodenie zodpovednosti a odvolanie Machalu z funkcie a tiež odstúpenie alebo odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Platforma požaduje ochranu zamestnancov FPU a tiež urýchlenú novelizáciu zákona o FPU tak, aby sa rozhodovacia právomoc vrátila odborným komisiám a fond získal späť nezávislosť od politickej moci.
„Kauza zároveň ukazuje, prečo nestačí výmena predsedu Rady FPU ani čiastkové personálne riešenia. FPU potrebuje systémovú obnovu: návrat záväzného odborného hodnotenia, verejnú kontrolu, transparentné pravidlá, ochranu zamestnancov a stratégiu, ktorá z fondu opäť urobí dôveryhodnú verejnoprávnu inštitúciu. Odborná kultúrna obec cez projekt Plán obnovy a odolnosti kultúry preto aktívne pracuje na príprave potrebných zmien, ktoré vrátia verejnoprávnosť a odbornosť do verejnoprávnych kultúrnych fondov,“ uviedla platforma Otvorená Kultúra!.
Po vyvodení zodpovednosti voči ministerke kultúry a generálnemu tajomníkovi služobného úradu Machalovi volá aj opozičné Hnutie Slovensko.
„Ministerstvo kultúry SR uviedlo, že ak sa potvrdí nahrávka zverejnená v 360tke, z Fondu na podporu umenia vyvodí ministerka Šimkovičová zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. V prvom rade by mala vyvodiť zodpovednosť voči sebe samej a Lukášovi Machalovi, generálnemu tajomníkovi služobného úradu. Lebo len a len ich vinou sa vo fonde deje odpočúvanie, podpora nezmyselných projektov, ignorovanie odbornej komisie či osočovanie," uviedla exministerka kultúry Natália Milanová.
Na zverejnenej nahrávke je počuť hlas riaditeľa fondu Kornaja, ktorý hovorí, že zhora chodia pokyny na rozdávanie dotácií. Spomenul v tomto zmysle aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. „Ja keď dačo podpíšem, mňa zavrú. Mňa zavrú osobne,“ vyhlásil Kornaj v nahrávke, v ktorej sa podľa 360tky zhováral pravdepodobne s členom Rady FPU. Machala však odmieta, aby sa jeho meno spájalo s akýmkoľvek zásahom do rozhodovacích procesov v rámci FPU.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) ubezpečila, že rezort kultúry pristupuje k zverejneným informáciám s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.
„Uvedomujeme si verejný záujem o túto vec, zároveň však považujeme za nevyhnutné rešpektovať zákonný postup orgánov činných v trestnom konaní. Keďže v tejto záležitosti prebieha vyšetrovanie, k pravosti ani k obsahu zverejnenej nahrávky sa v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať, aby sme nijakým spôsobom nezasahovali do jeho priebehu,“ povedala ministerka a zdôraznila, že dôveryhodnosť fondu a ochranu jeho zamestnancov sú pre ministerstvo prioritou. Zároveň avizovala, že ak by sa pravosť nahrávky potvrdila, tak bezodkladne vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym osobám.
Stanovisko zaujal aj samotný šéf FPU František Kornaj. Uviedol, že fond berie medializované informácie týkajúce sa zverejnenej nahrávky vážne.
"Rešpektujeme verejný záujem o túto vec, zároveň však považujeme za nevyhnutné rešpektovať zákonný postup orgánov činných v trestnom konaní. Keďže vo veci prebieha vyšetrovanie, k pravosti ani k obsahu zverejnenej nahrávky sa v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať, aby sme nijako nezasahovali do jeho priebehu. FPU je pripravený poskytnúť vyšetrujúcim orgánom plnú súčinnosť a má sám záujem na tom, aby sa všetky okolnosti veci objasnili čo najskôr. V nadväznosti na vzniknutú situáciu FPU pracuje na viacerých opatreniach, ktorých cieľom je posilniť bezpečnosť zamestnancov a pracovných priestorov fondu,“ uviedol Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - Platforma Otvorená Kultúra! žiada odvolanie Machalu aj Šimkovičovej, ak sa potvrdí pravosť nahrávky z FPU © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak sa potvrdí pravosť nahrávky z odpočúvania v kancelárii Fondu na podporu umenia (FPU) pôjde o vážne podozrenie z priameho politického zasahovania do rozhodovania verejnoprávnej inštitúcie. Uviedla to platforma Otvorená Kultúra! v súvislosti s nahrávkou, ktorú zverejnil portál 360tka.
V nej sa mal šéf FPU František Kornaj sťažovať na údajné tlaky a pokyny „zhora“. Na zverejnenej nahrávke z odpočúvacieho zariadenia je počuť hlas riaditeľa fondu Kornaja, ktorý hovorí, že zhora chodia pokyny na rozdávanie dotácií.
Machala odmieta zasahovanie
Spomenul v tomto zmysle aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Machala odmieta, že by zasahoval do rozhodovacích procesov v rámci FPU. Riaditeľ FPU Kornaj v stanovisku fondu uviedol, že pre prebiehajúce vyšetrovanie sa k pravosti ani k obsahu zverejnenej nahrávky v tejto chvíli nebude vyjadrovať.
Otvorená Kultúra! opäť varovala, že FPU prestal fungovať ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia. Po zmene zákona sa rozhodovacia moc podľa platformy sústredila v Rade FPU, ktorej väčšinu tvoria nominanti ministerky kultúry. O podpore tak podľa platformy už nerozhodujú záväzné odporúčania odborných komisií, ale politicky obsadený orgán.
„Ak sa informácie z nahrávky potvrdia, pôjde o mimoriadne závažné zlyhanie verejnej správy. Fond na podporu umenia vznikol práve preto, aby sa rozhodovanie o kultúrnych dotáciách odstrihlo od priameho vplyvu aktuálnej politickej moci. Údajné pokyny zo strany vysokého úradníka ministerstva by znamenali priame popretie nezávislosti, pre ktorú bol fond zriadený,“ prízvukovala Otvorená Kultúra!.
FPU potrebuje systémovú obnovu
Platforma preto žiada bezodkladné nezávislé vyšetrenie pravosti a okolností vzniku nahrávky. Preveriť sa má tiež podozrenie z politického zasahovania do rozhodovania FPU, preskúmať tiež treba všetky rozhodnutia fondu, pri ktorých mohlo dôjsť k politickému alebo nezákonnému ovplyvňovaniu.
V prípade potvrdenia pravosti informácií z nahrávky Otvorená Kultúra! tiež žiada okamžité odvolanie vedenia fondu, vyvodenie zodpovednosti a odvolanie Machalu z funkcie a tiež odstúpenie alebo odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Platforma požaduje ochranu zamestnancov FPU a tiež urýchlenú novelizáciu zákona o FPU tak, aby sa rozhodovacia právomoc vrátila odborným komisiám a fond získal späť nezávislosť od politickej moci.
„Kauza zároveň ukazuje, prečo nestačí výmena predsedu Rady FPU ani čiastkové personálne riešenia. FPU potrebuje systémovú obnovu: návrat záväzného odborného hodnotenia, verejnú kontrolu, transparentné pravidlá, ochranu zamestnancov a stratégiu, ktorá z fondu opäť urobí dôveryhodnú verejnoprávnu inštitúciu. Odborná kultúrna obec cez projekt Plán obnovy a odolnosti kultúry preto aktívne pracuje na príprave potrebných zmien, ktoré vrátia verejnoprávnosť a odbornosť do verejnoprávnych kultúrnych fondov,“ uviedla platforma Otvorená Kultúra!.
Hlavy žiada aj Hnutie Slovensko
Po vyvodení zodpovednosti voči ministerke kultúry a generálnemu tajomníkovi služobného úradu Machalovi volá aj opozičné Hnutie Slovensko.
„Ministerstvo kultúry SR uviedlo, že ak sa potvrdí nahrávka zverejnená v 360tke, z Fondu na podporu umenia vyvodí ministerka Šimkovičová zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. V prvom rade by mala vyvodiť zodpovednosť voči sebe samej a Lukášovi Machalovi, generálnemu tajomníkovi služobného úradu. Lebo len a len ich vinou sa vo fonde deje odpočúvanie, podpora nezmyselných projektov, ignorovanie odbornej komisie či osočovanie," uviedla exministerka kultúry Natália Milanová.
Na zverejnenej nahrávke je počuť hlas riaditeľa fondu Kornaja, ktorý hovorí, že zhora chodia pokyny na rozdávanie dotácií. Spomenul v tomto zmysle aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. „Ja keď dačo podpíšem, mňa zavrú. Mňa zavrú osobne,“ vyhlásil Kornaj v nahrávke, v ktorej sa podľa 360tky zhováral pravdepodobne s členom Rady FPU. Machala však odmieta, aby sa jeho meno spájalo s akýmkoľvek zásahom do rozhodovacích procesov v rámci FPU.
Informácie berú vážne
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) ubezpečila, že rezort kultúry pristupuje k zverejneným informáciám s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.
„Uvedomujeme si verejný záujem o túto vec, zároveň však považujeme za nevyhnutné rešpektovať zákonný postup orgánov činných v trestnom konaní. Keďže v tejto záležitosti prebieha vyšetrovanie, k pravosti ani k obsahu zverejnenej nahrávky sa v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať, aby sme nijakým spôsobom nezasahovali do jeho priebehu,“ povedala ministerka a zdôraznila, že dôveryhodnosť fondu a ochranu jeho zamestnancov sú pre ministerstvo prioritou. Zároveň avizovala, že ak by sa pravosť nahrávky potvrdila, tak bezodkladne vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym osobám.
Stanovisko zaujal aj samotný šéf FPU František Kornaj. Uviedol, že fond berie medializované informácie týkajúce sa zverejnenej nahrávky vážne.
"Rešpektujeme verejný záujem o túto vec, zároveň však považujeme za nevyhnutné rešpektovať zákonný postup orgánov činných v trestnom konaní. Keďže vo veci prebieha vyšetrovanie, k pravosti ani k obsahu zverejnenej nahrávky sa v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať, aby sme nijako nezasahovali do jeho priebehu. FPU je pripravený poskytnúť vyšetrujúcim orgánom plnú súčinnosť a má sám záujem na tom, aby sa všetky okolnosti veci objasnili čo najskôr. V nadväznosti na vzniknutú situáciu FPU pracuje na viacerých opatreniach, ktorých cieľom je posilniť bezpečnosť zamestnancov a pracovných priestorov fondu,“ uviedol Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - Platforma Otvorená Kultúra! žiada odvolanie Machalu aj Šimkovičovej, ak sa potvrdí pravosť nahrávky z FPU © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: generálny tajomník služobného úradu MK SR Ministerka kultúry SR Nahrávka Odpočúvanie Platforma Otvorená kultúra!
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