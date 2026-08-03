|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 3.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jerguš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. augusta 2026
Vodiča z tragickej dopravnej nehody obvinil vyšetrovateľ z usmrtenia a ublíženia na zdraví
Tagy: Tragická dopravná nehoda
Vodič po nehode počas dychovej skúšky na alkohol nafúkal 1,46 promile a mal aj pozitívny orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. V súvislosti s nedeľnou tragickou dopravnou ...
Zdieľať
3.8.2026 (SITA.sk) - Vodič po nehode počas dychovej skúšky na alkohol nafúkal 1,46 promile a mal aj pozitívny orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok.
V súvislosti s nedeľnou tragickou dopravnou nehodou v okrese Dunajská Streda vyšetrovateľ obvinil 21-ročného vodiča vozidla Audi pre zločin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Policajti zároveň podajú podnet na podanie návrhu, aby bol stíhaný väzobne.
V nedeľu v skorých ranných hodinách vozidlo Audi pri vychádzaní z obce Michal na Ostrove smerom na obec Orechová Potôň zišlo mimo cesty a narazilo do stromu. V aute sa v čase nárazu okrem vodiča nachádzali aj jeho traja rovesníci vo veku 21 rokov.
Spolujazdec na prednom sedadle následkom silného nárazu zraneniam na mieste podľahol. Vodič a dvaja spolujazdci zo zadného sedadla boli záchranármi transportovaní so zraneniami do nemocnice.
Vodič po nehode počas dychovej skúšky na alkohol nafúkal 1,46 promile a mal aj pozitívny orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Vzhľadom na závažnosť skutku a tragické následky hrozí podľa trnavskej krajskej polície obvinenému mladíkovi v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Vodiča z tragickej dopravnej nehody obvinil vyšetrovateľ z usmrtenia a ublíženia na zdraví © SITA Všetky práva vyhradené.
V súvislosti s nedeľnou tragickou dopravnou nehodou v okrese Dunajská Streda vyšetrovateľ obvinil 21-ročného vodiča vozidla Audi pre zločin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Policajti zároveň podajú podnet na podanie návrhu, aby bol stíhaný väzobne.
V nedeľu v skorých ranných hodinách vozidlo Audi pri vychádzaní z obce Michal na Ostrove smerom na obec Orechová Potôň zišlo mimo cesty a narazilo do stromu. V aute sa v čase nárazu okrem vodiča nachádzali aj jeho traja rovesníci vo veku 21 rokov.
Spolujazdec na prednom sedadle následkom silného nárazu zraneniam na mieste podľahol. Vodič a dvaja spolujazdci zo zadného sedadla boli záchranármi transportovaní so zraneniami do nemocnice.
Vodič po nehode počas dychovej skúšky na alkohol nafúkal 1,46 promile a mal aj pozitívny orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Vzhľadom na závažnosť skutku a tragické následky hrozí podľa trnavskej krajskej polície obvinenému mladíkovi v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Vodiča z tragickej dopravnej nehody obvinil vyšetrovateľ z usmrtenia a ublíženia na zdraví © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tragická dopravná nehoda
nasledujúci článok >>
Platforma Otvorená Kultúra! žiada odvolanie Machalu aj Šimkovičovej, ak sa potvrdí pravosť nahrávky z FPU
Platforma Otvorená Kultúra! žiada odvolanie Machalu aj Šimkovičovej, ak sa potvrdí pravosť nahrávky z FPU
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (3. august 2026): Najnižšie hladiny riek Rýn a Dunaj, hustá hmla a obnova Znievskeho hradu
Top foto dňa (3. august 2026): Najnižšie hladiny riek Rýn a Dunaj, hustá hmla a obnova Znievskeho hradu