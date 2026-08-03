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03. augusta 2026

Vodiča z tragickej dopravnej nehody obvinil vyšetrovateľ z usmrtenia a ublíženia na zdraví


Tagy: Tragická dopravná nehoda

Vodič po nehode počas dychovej skúšky na alkohol nafúkal 1,46 promile a mal aj pozitívny orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. V súvislosti s nedeľnou tragickou dopravnou ...



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762667216_976773488715372_6409034917815256379_n 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Vodič po nehode počas dychovej skúšky na alkohol nafúkal 1,46 promile a mal aj pozitívny orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok.


V súvislosti s nedeľnou tragickou dopravnou nehodou v okrese Dunajská Streda vyšetrovateľ obvinil 21-ročného vodiča vozidla Audi pre zločin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Policajti zároveň podajú podnet na podanie návrhu, aby bol stíhaný väzobne.

V nedeľu v skorých ranných hodinách vozidlo Audi pri vychádzaní z obce Michal na Ostrove smerom na obec Orechová Potôň zišlo mimo cesty a narazilo do stromu. V aute sa v čase nárazu okrem vodiča nachádzali aj jeho traja rovesníci vo veku 21 rokov.

Spolujazdec na prednom sedadle následkom silného nárazu zraneniam na mieste podľahol. Vodič a dvaja spolujazdci zo zadného sedadla boli záchranármi transportovaní so zraneniami do nemocnice.

Vodič po nehode počas dychovej skúšky na alkohol nafúkal 1,46 promile a mal aj pozitívny orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Vzhľadom na závažnosť skutku a tragické následky hrozí podľa trnavskej krajskej polície obvinenému mladíkovi v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Vodiča z tragickej dopravnej nehody obvinil vyšetrovateľ z usmrtenia a ublíženia na zdraví © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická dopravná nehoda
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