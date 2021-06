Platnosť certifikátov pre e-podpis skončí už o pár dní, s ich aktiváciou sa treba poponáhľať

O vydanie možno požiadať aj online

Certifikáty sú bezplatné

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra upozorňuje používateľov elektronického podpisu, že do 25. júna je potrebné zabezpečiť si certifikáty pre jeho vytváranie. Ako rezort informuje v tlačovej správe, doterajšiemu zariadeniu pre e-podpis totiž 26. júna končí päťročná certifikácia a už nebude možné naň vydávať certifikáty.Ministerstvo po tomto dátume začína vydávať občianske preukazy s novým čipom, certifikáty pre elektronické podpisy na súčasných dokladoch vydané do 25. júna však na základe rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu bude možné používať až do konca roku 2022.„Občan, ktorý si do 25. júna nezabezpečí nahratie certifikátov, môže svoj občiansky preukaz samozrejme používať aj naďalej, môže sa s ním aj prihlasovať do elektronických služieb," uvádza ministerstvo s tým, že certifikácia sa vzťahuje len na e-podpis, prihlasovacia funkcia preukazu prostredníctvom bezpečnostného osobného kódu (BOK) zostáva zachovaná.O certifikáty podľa rezortu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, avšak ide to aj online. „Základom je mať aktivovaný občiansky preukaz – teda mať bezpečnostný osobný kód potrebný na prihlasovanie. Ak váš občiansky preukaz aktiváciu nemá, urobia vám ju na počkanie na ktoromkoľvek oddelení dokladov," uvádza ministerstvo s tým, že ak niekto BOK zabudol alebo zablokoval, bude mu bezplatne obnovený. BOK však z bezpečnostných dôvodov nemožno aktivovať ani obnovovať cez internet.Po prihlásení občianskym preukazom zadaním BOK Aplikácia pre eID podľa ministerstva automaticky zistí stav certifikátov. „Ak ich používateľ nemá, alebo sú neplatné, ponúkne ich vydanie," informuje rezort s tým, že nahratie certifikátov na čip občianskeho preukazu prebehne cez zabezpečený komunikačný kanál.„Sami si nastavíte PIN k elektronickému podpisu a tiež PUK, pomocou ktorého v prípade potreby dokážete PIN odblokovať," uvádza ministerstvo. Systém podľa rezortu vydá tri typy certifikátov, konkrétne kvalifikovaný certifikát pre e-podpis pre využívanie v elektronickom prostredí, certifikát pre vytváranie zdokonaleného e-podpisu a šifrovací certifikát, ktorý sa využíva na dešifrovanie komunikácie určenej výhradne používateľovi.„Svojpomocné získanie certifikátov online trvá asi 15 až 20 minút, túto službu každý týždeň využije asi 2000 osôb," uvádza ministerstvo vnútra.Rezort vnútra pripomína, že kvalifikovaný elektronický podpis plnohodnotne nahrádza v prostredí e-Governmentu klasický vlastnoručný podpis v štandardnom papierovom či osobnom styku s úradmi a pri jeho používaní klesajú o polovicu správne poplatky.„Certifikáty pre elektronický podpis SR na rozdiel od iných krajín vydáva občanom i cudzincom registrovaným na Slovensku bezplatne," dodalo ministerstvo s tým, že v súčasnosti ich môže používať viac ako 480-tisíc Slovákov a takmer 7 000 cudzincov.