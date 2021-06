Nezamestnanosť vyššiu ako 15 percent má osem okresov na Slovensku

Najvýraznejší nárast zaznamenali Sobrance

Nezamestnanosť medziročne stúpla

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku presahuje 15-percentnú hranicu v ôsmich okresoch. Najhoršia situácia je v okrese Rimavská Sobota, v ktorom miera nezamestnanosti v máji stúpla o 0,14 percentuálneho bodu na 21,19 percenta.Nasleduje okres Revúca s medzimesačným poklesom miery nezamestnanosti o 0,10 percentuálneho bodu na 20,08 percenta.Trojicu okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti dopĺňa okres Kežmarok, ktorý v minulom mesiaci zaznamenal pokles miery nezamestnanosti o 0,17 percentuálneho bodu na 19,21 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nezamestnanosť sa v minulom mesiaci zvýšila v 25 okresoch na Slovensku, na aprílovej úrovni zotrvala v dvoch okresoch a klesla v 52 okresoch. Najvýraznejší nárast, a to o 0,51 percentuálneho bodu, zaznamenal v máji okres Sobrance. Mieru evidovanej nezamestnanosti pod piatimi percentami vykazuje 14 okresov na Slovensku.Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Hlohovec. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 3,92 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.Nasleduje okres Bratislava V s mierou evidovanej nezamestnanosti na úrovni 3,95 percenta a okres Ilava, v ktorom miera nezamestnanosti v máji dosiahla 4,15 percenta. Do pätice okresov s najnižšou mierou nezamestnanosti sa dostali aj okresy Bratislava I s mierou nezamestnanosti 4,17 percenta a Nitra, kde miera nezamestnanosti dosiahla 4,22 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v máji medzimesačne znížila o 0,08 percentuálneho bodu na 7,92 percenta. Medziročne miera nezamestnanosti na Slovensku však v minulom mesiaci stúpla o 0,72 percentuálneho bodu.Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol máji tohto roka 217 162 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 2 131 osôb.