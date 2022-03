Platnosť Grid kariet v marci končí, Sociálna poisťovňa avizuje jednoduchší spôsob prihlasovania do e-Služieb

Nový spôsob prihlásenia

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa pripomína klientom, že platnosť tzv. Grid kariet sa končí 31. marca tohto roka. Od začiatku apríla bude možné prihlásiť sa do jej e-Služieb už len pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie, alebo tiež s elektronickým občianskym preukazom (eID).Užívatelia e-Služieb, ktorí sa ešte stále prihlasujú pomocou Grid karty, by si mali čo najskôr aktivovať niektorý z ďalších možných prístupov. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.Prechod na nový spôsob prihlásenia sa týka zamestnávateľov, SZČO a fyzických osôb. Pre nový prístup do e-Služieb si používatelia stiahnu jednu z aplikácií FreeOTP, Google Authenticator alebo Microsoft Authenticator do svojho smartfónu (pre Android alebo iOS).Pomocou nej si nasnímajú QR kód z e-Služieb (len pri prvej aktivácii) a aplikácia im vygeneruje jedinečný kód, ktorým sa overí ich prístup.Pri každom ďalšom prihlásení pomocou mena a hesla vyzvú e-Služby používateľa, aby zadal jedinečný kód z mobilnej aplikácie a presmerujú ho do prostredia e-Služieb.Klientom, ktorí pre prístup do e-Služieb Sociálnej poisťovne v súčasnosti využívajú elektronický občiansky preukaz, sa podľa poisťovne pri prihlasovaní nič nemení. Naďalej budú môcť využívať tento spôsob prihlásenia.