Platobná morálka podnikov sa vlani zhoršila. Kedy môžeme čakať zlepšenie?

Faktory zhoršujúcej sa platobnej morálky

Výrazný rast úrokových sadzieb a vyčerpaný trh práce

Najlepšie sú na tom živnostníci

Kedy sa platobná morálka zlepší?

30.1.2024 (SITA.sk) - Platenie faktúr a záväzkov v riadnom termíne sa na Slovensku v minulom roku zhoršilo. Môže za to útlm ekonomiky, predchádzajúci nárast úrokových sadzieb ale aj vyčerpaný trh práce.Vyhliadky na zlepšenia platobnej morálky podnikov nie sú príliš optimistické. Pokiaľ sa však ekonomika vráti k rastu a úrokové sadzby citeľnejšie klesnú, tak by už budúci rok mohlo prísť k výraznejšiemu zlomu.„Platobná morálka odberateľov sa v priebehu minulého roka postupne zhoršovala najmä v porovnaní s rokmi 2021 a 2022. Naopak, v porovnaní s rokmi 2018 a 2019 je situácia porovnateľná," priblížil situáciu analytik rizík spoločnosti Bibby Factoring Slovakia Ondřej Makeš. Za zhoršujúcu sa platobnú morálku môže podľa ekonómov všeobecne niekoľko faktorov.„V prvom rade je na vine pokles ekonomiky. Tú sťahuje dole najmä pomerne slabá spotreba domácností, ale aj neistota medzi investormi. Zároveň s tým sa zhoršuje finančná situácia odberateľov, ktorí preto v rastúcej miere hradia svoje záväzky po splatnosti či vykazujú iné známky zhoršovania platobnej morálky," vysvetil hlavný ekonóm Trinity Bank Ďalším dôvodom popri útlme ekonomiky je výrazný rast úrokových sadzieb v uplynulých rokoch. Kvôli tomu je splácanie úverov, ktoré sa takisto podieľa na platobnej morálke, samozrejme, zložitejšie. Okrem toho ovplyvňuje platobnú morálku ešte jeden faktor. A tým je vyčerpaný trh práce. Kvôli nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily rastie firmám počet nedokončených zákaziek. Predlžujú sa lehoty ich dokončenia, a tým pádom sa predražuje aj ich realizácia.Podľa výskumu Global Business Monitor 2023 sa 35 % malých a stredných podnikov na konci minulého roku stretlo s problémami s platbami zákazníkov, a to v priemernej výške 19 482 eur. Rovnaký podiel spoločností priznáva aj to, že ich partneri či klienti začínajú finančne trpieť. Zástupcovia polovice malých a stredných firiem zas uviedli, že im zákazníci teraz platia za faktúry neskôr ako pred rokom. Vlani pritom zákazníci platili klientom v priemere 14 dní po termíne splatnosti.Okrem podnikov prekračuje lehoty splatnosti aj štát, obce a štátne podniky. Najlepšiu platobnú morálku majú väčšinou živnostníci a najmenšiu spoločnosti do 10 zamestnancov. Rozdiely sú aj v jednotlivých odboroch.„Horšiu platobnú morálku je vidieť v odboroch s dlhodobo vyšším tlakom na cashflow, ako je autodoprava. Drahšie úvery zas mali vplyv na stavebníctvo. Naopak, vzhľadom na stabilizáciu dodávateľských reťazcov sa zlepšila platobná morálka v sektore spracovateľského priemyslu alebo strojárstve," doplnil Makeš.Podľa neho sa pritom situácia nezlepší ani v tomto roku. Dokonca predpovedá skôr ďalšie zhoršenie.„Útlm ekonomickej aktivity sa ďalej presúva do priemyselných odvetví a pokračuje cez veľkú časť Európy. Pre tento rok preto očakávame trend postupne sa zhoršujúcej platobnej morálky v rámci absolútnej väčšiny odborov," skonštatoval. Kovanda je však v predpovediach optimistickejší, keď očakáva postupné zlepšovanie platobnej morálky, ale skôr až od budúceho roka.Bibby Factoring Slovakia poskytuje financovanie malým a stredným podnikateľom.